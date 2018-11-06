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Forbes: Беларусь становится мировым центром по разработке искусственного интеллекта

07.11.2018 21:11 — Разное | Партизан  
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Российское издание Forbes проанализировало причины, по которым в последние годы в Беларуси стало появляться всё больше R&D-центров международных ИТ-компаний. Dev.by приводит ключевые моменты публикации.

Forbes: Беларусь становится мировым центром по разработке искусственного интеллекта
Издание уверено, что ключевым фактором привлекательности Беларуси для технологических компаний стало создание ПВТ в 2005 году. А усилить развитие ИТ-сектора помог Декрет «О развитии цифровой экономики», который «послужил „зелёным светом“ для развития блокчейн-экономики». Благодаря упрощению условий работы экспорт Парка вырос на 40 процентов только за первую половину 2018-го.

После покупки Google стартапа AIMatter и поглощения команды MSQRD Facebook «стало очевидно», что белорусские разработчики востребованы на мировом уровне, усилился упор на разработку собственных продуктов. В развитии отрасли помогает и немалое количество митапов, хакатонов и работа студенческий лабораторий при крупных ИТ-компаниях.

В качестве примера роста ИИ-активности в Беларуси Forbes приводит появление белорусского фонда Bulba Ventures, который специализируется на машинном обучении и искусственном интеллекте. За 2018 год фонд вложился в три стартапа: Rocket Body, Wannaby и Friendly Data. Напомним, технологии последнего около месяца назад купила американская ServiceNow.


Отдельного упоминания в статье заслужили Flo (приложение для женского здоровья, которое привлекло $18 млн за два года) и MapData (белорусский офис американской MapBox, создаёт решения для распознавания дорожной обстановки), агростартап OneSoil.

«Пожалуй, белорусская ИТ-сфера может служить примером, как государство способно помочь стартапам, чтобы дать им возможность вырасти, а также и самому получить отдачу», — резюмирует Forbes.


 
 
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Российское издание Forbes проанализировало причины, по которым в последние годы в Беларуси стало появляться всё больше R&D-центров международных...
 
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