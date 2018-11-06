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Британский словарь Collins назвал слово 2018 года

07.11.2018 20:57 — Разное | Партизан  
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Составители толкового словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом 2018 года прилагательное «одноразовый» (single-use). Об этом говорится на сайте словаря, который выпускается издательством Harper Collins.



Слово «одноразовый» словарь трактует в контексте экологии: оно описывает предметы, неконтролируемое распространение которых становится причиной загрязнения окружающей среды и влияет на пищевую цепочку живых организмов. В первую очередь авторы словаря ассоциируют это прилагательное с пластиковой продукцией.

«С 2013 года частота употребления этого слова возросла в четыре раза, а новостные сюжеты и графические изображения, которые можно увидеть, например в проекте Би-би-си Blue Planet II, сильно поднимают осведомленность общества по этому вопросу (вопросу экологии. — прим.)», — говорится в описании.

«Фотографии с дрейфующими в самых отдаленных уголках океанов пластиковыми отходами, такими как коктейльные соломинки, бутылки и пакеты, привели к глобальной кампании по сокращению их использования», — отметили составители.


Претендентами на слово года по версии Collins Dicrionary были:

- название ставшего популярным в этом году танца floss (человек качает бедрами вправо и влево и машет руками перед собой и за спиной попеременно);

- gammon, которое в дословном переводе означает «окорок» — так называют человека, обычно мужчину-европейца среднего возраста и реакционных взглядов, который поддерживает выход Великобритании из Евросоюза;

- хештег движения против домогательств #MeToo, в переводе означающий «я тоже»;

- аббревиатура VAR (video assistant referee, система видеопомощи арбитрам);

- слово «веган​» и другие.
Напомним, словом прошлого, 2017, года Collins выбрал выражение fake news («фейковые новости»), которое активно использует президент США Дональд Трамп. До этого словом года был Brexit.


 
 
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Составители толкового словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом 2018 года прилагательное «одноразовый» (single-use). Об этом говорится на сайте словаря,...
 
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