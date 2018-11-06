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Российский суд продлил арест политзаключенному Грибу до 24 апреля

07.11.2018 20:51 — Разное | Партизан  
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Рассмотрение российским судом дела против украинца Павла Гриба по существу назначено на 15 ноября, сообщил его отец Игорь Гриб.



В России Северо-Кавказский окружной военный суд продлил 19-летнему украинцу Павлу Грибу срок содержания в СИЗО до 24 апреля, сообщил его отец Игорь Гриб агентству УНН

Он также рассказал, что рассматривать дело по существу суд начнет 15 ноября. 

24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно ничего. 

7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи. 

Украинские медики заявляли, что Гриб страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает его нахождение в учреждении, где ему не может быть оказана специализированная медицинская помощь. 

3 июля 2018 года отец Гриба рассказал, что во время этапирования из Краснодара в Ростов-на-Дону его сына избили другие заключенные, которые узнали, по какой статье он обвиняется. У Павла также забрали переданные консулами продукты и вещи.

5 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращение по поводу состояния здоровья Гриба и информации о его избиении. Медики в российском СИЗО не обнаружили свидетельств избиения Гриба, сообщили 5 июля в Федеральной службе исполнения наказаний РФ. 

23 июля в суде Ростова-на-Дону начали рассматривать по существу дело украинского политзаключенного. Он свою вину не признал. Суд отправил обвинительное заключение на доработку. Затем дело вернули в суд в Ростове-на-Дону.

 
Теги: Гомель
 
 
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Рассмотрение российским судом дела против украинца Павла Гриба по существу назначено на 15 ноября, сообщил его отец Игорь Гриб.
 
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