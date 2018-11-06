Госгиганты плохо пережили осеннюю девальвацию белорусского рубля





Одновременно подавляющая доля компаний (особенно часто — в госсекторе) никак не хеджирует курсовые риски. Это значит, что любые курсовые колебания почти сразу мощно отражаются на финансовых итогах деятельности «беспечных» компаний.





banki24.by , вышли весьма печальными. Сейчас госпредприятия публикуют данные о состоянии финансов за 9 месяцев 2018 года. Те отчеты, с которыми ознакомились, вышли весьма печальными.





Гомельский Гомсельмаш в январе—сентябре сработал с чистым убытком в 67,8 млн BYN. В 2017 году бухгалтерия Гомсельмаша выдавила из отчетности небольшую прибыль — 0,8 млн BYN. Негативные курсовые разницы ухудшили общий результат Гомсельмаша на 70,6 млн BYN. Правда, и прибыль от реализации продукции у гомельского завода сильно упала — с 42,8 до 32,4 млн BYN. Из-за убытков за 9 месяцев капитал Гомсельмаша сократился в 2 раза — со 136,7 до 67,6 млн BYN. Долг по краткосрочным кредитам и займам подскочил со 147,1 до 249,8 млн BYN, краткосрочная кредиторка — с 304,4 до 459,1 млн BYN.









Большие убытки зафиксировал «коллега» Гомсельмаша по холдингу — Гомельский завод литья и нормалей (ГЗЛиН). В январе—сентябре предприятие понесло чистые убытки в объеме 34,6 млн BYN.

Капитал ГЗЛиНа в 2018 году скукожился с 42,2 до 7,6 млн BYN. За 9 месяцев у этого завода краткосрочная кредиторка выросла со 134,6 до 234,2 млн BYN.

Бобруйская Белшина пришла к 1 октября с чистым убытком на сумму 72,7 млн BYN. Долги предприятия по краткосрочным кредитам и займам увеличились с 264,5 до 338,3 млн BYN, собственный капитал упал с 287,9 до 212,9 млн BYN.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) в Жлобине понес убытки в размере 144,9 млн BYN. Весь рост прибыли с продаж у БМЗ перечеркнули отрицательные курсовые разницы.

За январь—сентябрь долг БМЗ по краткосрочным кредитам и займам вырос с 864,7 до 1 105 млн BYN.

Более чем втрое снизилась чистая прибыль МАЗа. За 9 месяцев МАЗ заработал 10,9 млн BYN чистой прибыли, тогда как в 2017 году — 37,4 млн BYN.

В 2018 году МАЗ не смог нарастить и прибыль от реализации продукции: она упала со 149 до 141,1 млн BYN. Из позитива для данного предприятия выделяется сокращение кредиторки и долгов по кредитам и займам.

Серьезно упала чистая прибыль Белорусской железной дороги — с 14,1 млн BYN в 2017 году до 5,5 млн BYN в 2018-м. Впрочем, прибыль от реализации у БЖД все же выросла — с 95,6 до 116 млн BYN. Это позволяет надеяться, что к концу 2018 года ситуация на БЖД изменится в лучшую сторону.

Абсолютное большинство предприятий Беларуси закредитовано по самую макушку. Большая часть таких кредитов номинирована в иностранных валютах. Продукция почти всех белорусских экспортеров имеет высокую импортоемкость. За ввоз сырья и полуфабрикатов предприятия обычно платят в твердой валюте.