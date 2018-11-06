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Вместо чебуречной – в пивной. Доску в честь основания БНР повесили в баре «BeerShow»

07.11.2018 20:35 — Разное | Партизан  
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Памятная доска, которую сделали еще в 1993 году, но так и не повесили на здании, где в 1918 году объявили Белорусский Народную Республику, теперь висит в минском баре «BeerShow» (ул. Володарского, 7).

Об этом в своем «Facebook» сообщил блогер и общественный активист Эдуард Пальчис, передает "Белсат".


Планировалось, что новая памятная доска, изготовленная на народные деньги, которые собрали на Talaka.by, будет висеть на здании по адресу Володарского, 9 в Минске.

К сожалению, Мингорисполком так и не дал согласия на то, чтобы памятная доска заняла законное место. Причина – негативная реакция общественности, о чем Белорусской социал-демократической партии (Громада) сообщил Мингорисполком за подписью заместителя председателя Игоря Юркевича.

Следует отметить, что по адресу Володарского, 9 находится знаменитая чебуречная, в которую нередко заходят работники КГБ и МВД.


 
Теги: Минск
 
 
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Памятная доска, которую сделали еще в 1993 году, но так и не повесили на здании, где в 1918 году объявили Белорусский Народную Республику, теперь висит в минском баре...
 
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