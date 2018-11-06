Вместо чебуречной – в пивной. Доску в честь основания БНР повесили в баре «BeerShow»

"Белсат" . Об этом в своем «Facebook» сообщил блогер и общественный активист Эдуард Пальчис, передает





Планировалось, что новая памятная доска, изготовленная на народные деньги, которые собрали на Talaka.by, будет висеть на здании по адресу Володарского, 9 в Минске

К сожалению, Мингорисполком так и не дал согласия на то, чтобы памятная доска заняла законное место. Причина – негативная реакция общественности, о чем Белорусской социал-демократической партии (Громада) сообщил Мингорисполком за подписью заместителя председателя Игоря Юркевича.