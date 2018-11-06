Госдуме предложат лишать граждан родительских прав за участие детей в несанкционированных акциях









Вострецов намерен внести изменения в законопроект об административной ответственность за вовлечение детей в несогласованные мероприятия. По мнению парламентария, предложенные в документе штрафы от 30 тыс. рублей слишком велики. Для первого раза, как полагает депутат, достаточно наказать родителей суммой от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако, если ребенок снова попадется на митингах, то его семью следует взять на контроль.





«Это сигнал для более глубокого изучения — нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав», — считает депутат.





Накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.





В общем, думают во всех авторитарных странах депутаты одинаково