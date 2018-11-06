|
Госдуме предложат лишать граждан родительских прав за участие детей в несанкционированных акциях
Депутат Госдумы Сергей Вострецов планирует внести на рассмотрение коллег поправки, предлагающие лишать граждан родительских прав за участие их детей в несанкционированных акциях, сообщает агентство «Москва».
Вострецов намерен внести изменения в законопроект об административной ответственность за вовлечение детей в несогласованные мероприятия. По мнению парламентария, предложенные в документе штрафы от 30 тыс. рублей слишком велики. Для первого раза, как полагает депутат, достаточно наказать родителей суммой от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако, если ребенок снова попадется на митингах, то его семью следует взять на контроль.
«Это сигнал для более глубокого изучения — нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав», — считает депутат.
Накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
В общем, думают во всех авторитарных странах депутаты одинаково
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Госдумы Сергей Вострецов планирует внести на рассмотрение коллег поправки, предлагающие лишать граждан родительских прав за участие их детей в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)