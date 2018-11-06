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Госдуме предложат лишать граждан родительских прав за участие детей в несанкционированных акциях

07.11.2018 20:29 — Разное | Партизан  
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Депутат Госдумы Сергей Вострецов планирует внести на рассмотрение коллег поправки, предлагающие лишать граждан родительских прав за участие их детей в несанкционированных акциях, сообщает агентство «Москва».



Вострецов намерен внести изменения в законопроект об административной ответственность за вовлечение детей в несогласованные мероприятия. По мнению парламентария, предложенные в документе штрафы от 30 тыс. рублей слишком велики. Для первого раза, как полагает депутат, достаточно наказать родителей суммой от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако, если ребенок снова попадется на митингах, то его семью следует взять на контроль. 

«Это сигнал для более глубокого изучения — нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав», — считает депутат. 

Накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

В общем, думают во всех авторитарных странах депутаты одинаково

 
 
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Депутат Госдумы Сергей Вострецов планирует внести на рассмотрение коллег поправки, предлагающие лишать граждан родительских прав за участие их детей в...
 
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