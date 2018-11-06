Убийство семьи из шести человек под Белыничами: второй заход следствия на смертный приговор

В конце прошлой недели сотрудниками милиции были задержаны трое из бывших подозреваемых в убийстве семьи из шести человек, которое произошло в деревне Большая Мощаница Белыничского района в 2005 году.





6tv.by , ссылаясь на неофициальные источники, сообщает, что задержание проводили сотрудники одного из спецподразделений МВД Беларуси. Сейчас задержанные находятся в ИВС в Минске. Могилевский региональный сайт, ссылаясь на неофициальные источники, сообщает, что задержание проводили сотрудники одного из спецподразделений МВД Беларуси. Сейчас задержанные находятся в ИВС в Минске.





Также в агрогородке Большая Мощаница были проведены обыски у некоторых из родственников задержанных. По словам местных жителей, в частных беседах сотрудники милиции объясняли, что основанием для задержания и обысков стали данные, полученные с помощью новейших технологий при очередном исследовании вещей с мест происшествия.





Еще двое бывших подозреваемых в убийстве семьи в Большой Мощанице в 2005 году сейчас находятся на заработках в России. По неофициальной информации, решается вопрос об их задержании и экстрадиции в Беларусь.









Напомним ту давнюю трагедию, о которой многие уже забыли. В ночь на 1 июня 2005 года в деревне Большая Мощаница Белыничского района была убита семья из шести человек, в том числе двое маленьких детей. Через день были задержаны пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет из этой же деревни, им вскоре было предъявлено обвинение в убийстве. Расследование по делу длилось почти полтора года, затем одиннадцать месяцев в Могилевском областном суде под председательством судьи Михаила Мельникова шел судебный процесс. По результатам судебного рассмотрения прокурор потребовал для двух подозреваемых исключительную меру наказания — расстрел, для трех других — пожизненное заключение.





Однако 2 ноября 2007 года судебная коллегия Могилевского областного суда всем пятерым парням в связи с недоказанностью вины вынесла оправдательный приговор. Один из подсудимых — Александр Клепча — был освобожден из под стражи в зале суда, остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет 2 месяцев за другие преступления: кражи, сексуальные отношения с несовершеннолетними, попытку изнасилования, хулиганство.





Позже состоялось заседание Верховного суда Республики Беларусь, который оставил приговор Могилевского областного суда без изменений.





По ранее озвученной версии следствия, старший из обвиняемых разработал план и склонил четырех товарищей к разбою в отношении семьи, которая недавно переехала из райцентра Белыничи в Большую Мощаницу. Поводом для разбоя послужил тот факт, что по деревне прошел слух, будто новоселы продали к тиру в райцентре и у них есть валюта . Позже информация о полученных семьей 1100 долларах подтвердилась.





Следствие настаивало на том, что в ночь на 1 июня 2005 года молодые люди выпили и, прикрываясь желанием познакомиться , пришли в гости к будущим жертвам. Там они напали на них с целью завладения 1100 долларами.









На следующий день новоселов обнаружили мертвыми: пожилую женщину с гражданским мужем, ее дочь с сожителем, малолетних мальчика и девочку. У всех на теле было большое количество ранений, нанесенных различными предметами. У двоих - следы удавления. Никто из соседей ничего не слышал и не видел. На месте происшествия обнаружили много отпечатков пальцев рук - на полу, на стенах… Но кому они принадлежат, тогда так и не выяснили.





В ходе следствия подсудимые периодически сознавались в совершении убийства и отказывались от признаний в зависимости от того, как одумывались после очередной ломки, которой их подвергали. Но в суде все пятеро твердо стояли на своей невиновности.





Первое слушание дела возмутило всех, даже судей. Было очевидно, что следователи искали не доказательства, а выбивали признания и придумывали улики. В частности, журналистам, которые освещали тот процесс запомнился такой эпизод. Одним из доказательств вины стали женские волосы, найденные на куртке одного из обвиняемых. Мол, они могли быть с головы убитой женщины. Когда в судебном заседании парню предложили надеть эту куртку, оказалось, что рукава ему по локоть, в плечах она не сходится, к тому же женского покроя. Это была одежда его сестры, и, по мнению экспертов, найденные волосы могли принадлежать именно ей.





Сейчас новые технологии позволили вернуться к этому делу с новыми доказательствами. Впрочем, посмотрим…





В любом случае, задержанные – очередные претенденты на очередной смертный приговор.



