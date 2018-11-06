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Фотофакт. Выставка белорусских художников в Пекине
Картины восьми белорусских художников представлены на выставке «Культурный ландшафт» в Национальном художественном музее Китая в Пекине.
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Рожденные в 1950-60 годах, данные художники делятся своим взглядом на изменяющуюся культурную и социальную жизнь в Беларуси.
В центре их внимания – такие темы, как влияние природы на поведение человека, а также как советская история и белорусские национальные традиции меняют городской ландшафт.
Экспозиция будет открыта для публики до 18 ноября.
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Картины восьми белорусских художников представлены на выставке «Культурный ландшафт» в Национальном художественном музее Китая в Пекине.
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