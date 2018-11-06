Фотофакт. Выставка белорусских художников в Пекине

chinadaily.com.cn . Об этом пишет





Рожденные в 1950-60 годах, данные художники делятся своим взглядом на изменяющуюся культурную и социальную жизнь в Беларуси.





В центре их внимания – такие темы, как влияние природы на поведение человека, а также как советская история и белорусские национальные традиции меняют городской ландшафт.





Экспозиция будет открыта для публики до 18 ноября.