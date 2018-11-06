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Ивацевичский охотник на милиционеров в момент убийства был не в себе

07.11.2018 20:01 — Разное | UDF  
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Место трагедии
Житель деревни Бобровичи Ивацевичского района, который в августе устроил стрельбу по милиционерам, в момент происшествия не отдавал отчета своим действиям.

Как сообщал «Белорусский партизан», Сергею Дьячку была назначена психолого-психологическая экспертиза. Сейчас он снова находится в Бресте в следственном изоляторе.

О результатах психолого-психиатрической экспертизы следователь сообщил близким Сергея. Сказал, что в момент совершения преступления и во время следствия обвиняемый в убийстве милиционера был не в себе и, по всей вероятности, не отдавал отчета своим действиям.

По словам близких, раньше психиатрических расстройств у него не диагностировали.

Родственникам свиданий с Сергеем Дьячком не давали, с ним встречается только адвокат.

Сам обвиняемый своей вины не признает – об этом он написал в письме близким, которое сумел передать из СИЗО.

17 августа в д. Бобровичи Ивацевичского района местный житель, 1961 года рождения, открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия.

В результате противоправных действий мужчины один из сотрудников милиции, 1976 года рождения, был смертельно ранен, второй – в тяжелом состоянии госпитализирован.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч.1 ст.14 и п.1, 10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Брест
 
 
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Родственникам свиданий с Сергеем Дьячком не давали, с ним встречается только адвокат.
 
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