|
Бузова хочет усыновить сироту
Фото с сайта sputnik.by
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова серьезно задумалась о материнстве — звезда намеревается усыновить ребенка.
Не так давно Бузова, по ее собственному признанию, окончательно разочаровалась в мужчинах. Последний избранник артистки — победитель реалити-проекта «Замуж за Бузову» — оказался мошенником и хотел прославиться благодаря телеведущей.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Бузовой в Instagram. Телеведущая опубликовала видео, на котором она обнимает маленькую поклонницу по имени Соня. Девочка подарила любимой артистке плюшевые игрушки, ежедневник и личное письмо.
«Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть блокнотик, где я могу писать свои секретики (как в детстве). Как же я хочу свою дочку, можно мне Соню с собой забрать?» — поделилась звезда.
Поклонники Бузовой воодушевились и стали задавать звезде вопросы по поводу усыновления ребенка из детдома. На что Бузова ответила, что уже подумывает об этом.
Телеведущая Ольга Бузова была замужем, однако ее брак с российским футболистом Дмитрием Тарасовым расплася в конце 2016 года. Детей у пары не было. С тех пор артистка так и не смогла найти свою любовь и построить крепкие отношения. Отчаявшись, певица согласилась на запуск реалити-шоу «Замуж за Бузову», где 15 претендентов боролись за сердце певицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артистка задумалась о материнстве после знакомства с маленькой поклонницей Соней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)