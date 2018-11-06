Бузова хочет усыновить сироту

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Российская телеведущая и певицасерьезно задумалась о материнстве — звезда намеревается усыновить ребенка.Не так давно Бузова, по ее собственному признанию, окончательно разочаровалась в мужчинах. Последний избранник артистки — победитель реалити-проекта «Замуж за Бузову» — оказался мошенником и хотел прославиться благодаря телеведущей.Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Бузовой в Instagram. Телеведущая опубликовала видео, на котором она обнимает маленькую поклонницу по имени Соня. Девочка подарила любимой артистке плюшевые игрушки, ежедневник и личное письмо.— поделилась звезда.Поклонники Бузовой воодушевились и стали задавать звезде вопросы по поводу усыновления ребенка из детдома. На что Бузова ответила, что уже подумывает об этом.Телеведущая Ольга Бузова была замужем, однако ее брак с российским футболистомрасплася в конце 2016 года. Детей у пары не было. С тех пор артистка так и не смогла найти свою любовь и построить крепкие отношения. Отчаявшись, певица согласилась на запуск реалити-шоу «Замуж за Бузову», где 15 претендентов боролись за сердце певицы.