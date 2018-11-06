ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раубичам доверили этап Кубка мира по биатлону в 2022 году

07.11.2018 21:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы рады, что завершили составление календаря соревнований на новый олимпийский цикл. Этот календарь отражает расширение географии проведения топ-турниров. В течение сезонов 2020/21 и 2021/2022 IBU доверил события не менее чем 17 странами, — сказал новый резидент IBU Улле Далин.

Сроки проведения этапа Кубка мира в Раубичах — 28 февраля — 6 марта 2022 года. Это 7-й этап в сезоне, он пройдет сразу после Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее планировалось, что этот этап Кубка мира будет доверен России, но из-за допинговых скандалов пока решено не проводить международных биатлонных топ-турниров в этой стране.

(Будет дополнено).

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный могилевский боксер оказался виновником ДТП, в котором погибли мужчина и 11-летний ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика