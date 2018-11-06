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Раубичам доверили этап Кубка мира по биатлону в 2022 году
Международный союз биатлонистов (IBU)
— Мы рады, что завершили составление календаря соревнований на новый олимпийский цикл. Этот календарь отражает расширение географии проведения топ-турниров. В течение сезонов 2020/21 и 2021/2022 IBU доверил события не менее чем 17 странами, — сказал новый резидент IBU Улле Далин.
Сроки проведения этапа Кубка мира в Раубичах — 28 февраля — 6 марта 2022 года. Это 7-й этап в сезоне, он пройдет сразу после Олимпиады-2022 в Пекине.
Ранее планировалось, что этот этап Кубка мира будет доверен России, но из-за допинговых скандалов пока решено не проводить международных биатлонных топ-турниров в этой стране.
(Будет дополнено).
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.
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