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Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

07.11.2018 21:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Бесплатный кофе и настоящий праздник для детей. Крупнейшая сеть автозаправок «Белоруснефть» в честь праздника 7 ноября провела сразу две масштабные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти ребята нуждаются в особенной любви и заботе: все они воспитываются без родителей. Каждый из них в этот государственный заслуживает и личного праздника. Так решили в компании «Белоруснефть».

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Ребят пригласили в кафе одной из автозаправочных станций сети. Сладкий угощения, клоуны, подарки, танцы и, конечно, счастливые глаза.

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Виктория Пальчевская:
Неожиданно, конечно. За десять лет такого не было никогда. Спасибо всем, кто нас пригласил.

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
В этот осенний день мы решили поделиться теплом и окружить заботой детей-сирот. И пригласили на нашу АЗС № 20 на 20-й километр трассы М6 в уютное кафе.

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

На современных автозаправочных станциях крупнейшего игрока на рынке – «Белоруснефти» – приветливо встречают каждого посетителя. Здесь исключительно европейский подход к сервису. По принципу – всё для клиентов.

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Наталия Шеметова, СТВ:
В этот праздничный день водители также не остались без внимания. Для тех, кто ежедневно проезжает десятки километров и для тех, кто любит в дороге насладиться чашечкой ароматного кофе, на всех АЗС «Белоруснефть» стартовала еще одна акция: заправь свыше 10 литров и получи приятный бонус.

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Акция действует на всех заправках сети, где продаются горячие напитки. Воспользоваться уникальным предложением можно сегодня, заплатив за любое топливо наличными либо банковской картой. А для автомобилистов, которые заехали на АЗС «Белоруснефть» с детьми, ждут сладкие сюрпризы.

Александр Драгун:
Самое главное – мы ориентируемся на клиента. На каждой АЗС у нас уже используется приложение DRIVE&PAY. Клиент может заправиться, не заходя в наш магазин.

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Компания «Белоруснефть» ежегодно реконструирует и строит новые автозаправки. В Беларуси уже более 560 объектов этой сети. Планируется, что в ближайшее время дочерняя компания, именуемая «Столичная АЗС», порадует автолюбителей еще тремя станциями с уникальным дизайном и самым современным оборудованием.

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября
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Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Бесплатный кофе и настоящий праздник для детей. Крупнейшая сеть автозаправок «Белоруснефть» в честь праздника 7 ноября провела сразу две...
 
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