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Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября
Новости Беларуси. Бесплатный кофе и настоящий праздник для детей. Крупнейшая сеть автозаправок «Белоруснефть» в честь праздника 7 ноября провела сразу две масштабные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти ребята нуждаются в особенной любви и заботе: все они воспитываются без родителей. Каждый из них в этот государственный заслуживает и личного праздника. Так решили в компании «Белоруснефть».
Ребят пригласили в кафе одной из автозаправочных станций сети. Сладкий угощения, клоуны, подарки, танцы и, конечно, счастливые глаза.
Виктория Пальчевская:
Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
На современных автозаправочных станциях крупнейшего игрока на рынке – «Белоруснефти» – приветливо встречают каждого посетителя. Здесь исключительно европейский подход к сервису. По принципу – всё для клиентов.
Наталия Шеметова, СТВ:
Акция действует на всех заправках сети, где продаются горячие напитки. Воспользоваться уникальным предложением можно сегодня, заплатив за любое топливо наличными либо банковской картой. А для автомобилистов, которые заехали на АЗС «Белоруснефть» с детьми, ждут сладкие сюрпризы.
Александр Драгун:
Компания «Белоруснефть» ежегодно реконструирует и строит новые автозаправки. В Беларуси уже более 560 объектов этой сети. Планируется, что в ближайшее время дочерняя компания, именуемая «Столичная АЗС», порадует автолюбителей еще тремя станциями с уникальным дизайном и самым современным оборудованием.
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Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября
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Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября
Новости Беларуси. Бесплатный кофе и настоящий праздник для детей. Крупнейшая сеть автозаправок «Белоруснефть» в честь праздника 7 ноября провела сразу две...
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