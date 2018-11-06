Белорусы построили жилой квартал во Франции

Строили и, наконец, построили. Причем в рекордно короткие сроки. Во Франции открыли жилой квартал, который возвели белорусы, передает телеканал «МИР 24».



Церемония сдачи объектов состоялась в городе Вильрю. Здания построены из белорусских материалов, в них также установлена и белорусская мебель. Пока принять жильцов готовы 70 домов. Но по проекту к концу следующего года их будет 132. Договор на строительство компании заключили на Пятом белорусско-французском бизнес-форуме.



«Перспектива развития сотрудничество большая. Только за прошлый год мы поставили во Францию продукции деревообработки на 16 миллионов долларов. В этом году уже превысили планку и рассчитываем на дальнейший прирост. Будем поставлять дома, мебель и другую продукцию деревообработки», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко.

Жилой квартал будет носить имя Жана Жилибера, французского ботаника и медика, который внес большой вклад в развитие медицины в Беларуси.