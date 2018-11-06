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Белорусы построили жилой квартал во Франции
07.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Строили и, наконец, построили. Причем в рекордно короткие сроки. Во Франции открыли жилой квартал, который возвели белорусы, передает телеканал «МИР 24».
Жилой квартал будет носить имя Жана Жилибера, французского ботаника и медика, который внес большой вклад в развитие медицины в Беларуси.
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Принять жильцов готовы 70 домов. Но по проекту к концу следующего года их будет 132.
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