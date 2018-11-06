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В центре Лиды 61-летний эксгибиционист показывал подросткам половой орган

07.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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В центре Лиды 61-летний эксгибиционист показывал подросткам половой орган

В Лиде мужчина занимался эксгибиционизмом. Инцидент произошел 3 ноября в вечернее время.

Гуляя по центру Лиды, мужчина в нескольких местах (на улице Кирова и около Дворца культуры) продемонстрировал свои половые органы подросткам, которые не растерялись в сложившейся ситуации и сняли происходящее на видео.

Через некоторое время в милицию позвонил один из прохожих. Эксгибиционист попытался скрыться, но его задержали граждане, а потом передали прибывшим правоохранителям.

В отношении 61-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК Беларуси. Санкции по статье предусматривают до 3-х лет лишения свободы.

Ведется проверка, сообщает сайт «Белновости».

 
 
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В Лиде мужчина занимался эксгибиционизмом. Инцидент произошел 3 ноября в вечернее время. Гуляя по центру Лиды, мужчина в нескольких местах (на улице Кирова и около...
 
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