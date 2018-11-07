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В Саудовской Аравии замучили и убили еще одного журналиста

07.11.2018 23:17 — Разное | Партизан  
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Журналист и писатель Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер подвергался пыткам и был убит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание New Khaleej со ссылкой на правозащитников.



По данным издания, журналиста убили в тюрьме через месяц после расправы над Джамалем Хашкуджи.

Аль Джассер был арестован в марте 2017 года за тайное ведение Twitter-аккаунта Kashkool, который раскрывал нарушения прав человека должностными лицами и членами королевской семьи. Его разоблачили саудовские шпионы в офисе Twitter в Дубае. По сообщению источников, шпионы были связаны с советником кронпринца Саудом аль-Кахтани. Он был отправлен в отставку в связи с расследованием убийства Хашкуджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Хашкуджи скончался 2 октября. Он прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы о разводе, которые позволили бы ему жениться на турчанке. Невеста прождала его у ведомства несколько часов, после чего сотрудники учреждения заявили ей, что Хашкуджи давно покинул здание. Однако как стало известно позже, Хашкуджи не покидал стены дипломатического представительства, а был убит людьми, находившимися в консульстве.

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста через 18 дней после его гибели. Они сообщили, что Хашкуджи стал жертвой конфликта с лицами, находившимися тогда в консульстве. Позднее генпрокурор королевства назвал убийство 59-летнего журналиста преднамеренным. При этом сообщалось, что тело журналиста было обнаружено в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле. Турецкие власти настаивают на том, что убийство Хашкуджи было спланированным и жестоким. По их версии, журналиста убили, расчленили и растворили в кислоте.

 
 
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Журналист и писатель Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер подвергался пыткам и был убит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание New Khaleej со ссылкой на...
 
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