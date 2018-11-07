Минздрав спрогнозировал, когда придет грипп

БелТА . Об этом сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, пишет





«Ждем в характерные сроки: конец января - начало февраля. Вместе с тем, сроки могут сдвинуться на февраль, март, апрель: все зависит от того, как будет развиваться ситуация в близлежащих странах», — сказала Инна Карабан.





В Беларуси на сегодня вакцинированы от гриппа около 21% населения. Инна Карабан отметила, что в этом году белорусы, возможно, прививаются даже активнее.



