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Минздрав спрогнозировал, когда придет грипп
Подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января — начале февраля.
Об этом сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, пишет
«Ждем в характерные сроки: конец января - начало февраля. Вместе с тем, сроки могут сдвинуться на февраль, март, апрель: все зависит от того, как будет развиваться ситуация в близлежащих странах», — сказала Инна Карабан.
В Беларуси на сегодня вакцинированы от гриппа около 21% населения. Инна Карабан отметила, что в этом году белорусы, возможно, прививаются даже активнее.
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Подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января — начале февраля.
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