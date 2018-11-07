ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жертва искусства: за что задержали российско-белорусского бизнесмена Рыболовлева

07.11.2018 22:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако‍.

Жертва искусства: за что задержали российско-белорусского бизнесмена Рыболовлева
Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Фото Reuters
В Монако задержали российского миллиардера и владельца одноименного клуба из княжества Дмитрия Рыболовлева. По информации Le Monde, Рыболовлев самостоятельно явился на допрос, после чего был задержан, а в его доме был проведен обыск. Российская сторона, по заявлению пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, внимательно следит за развитием ситуации.

Российский владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев 6 ноября был задержан в Монако по подозрению в финансовых махинациях, коррупции и «торговле влиянием». Как стало известно «Ъ», миллиардер самостоятельно прибыл в местное отделение полиции на допрос, после которого судья постановил задержать его. В апартаментах бизнесмена также был проведен обыск.


Уже 7 ноября, однако, Рыболовлев может быть отпущен под подписку о невыезде, или же его арест будет продлен.

«Рыболовлева задержали во вторник после 12 часов дня на 24 часа. Следователь может вынести решение о продлении срока задержания на несколько часов. Срок может быть продлен на шесть часов. В любом случае, сегодня будет решен вопрос с его задержанием», — приводит слова источника в судебной системе «РИА Новости».

Российское посольство во Франции до сих пор не владеет информации о задержании миллиардера.

По утверждениям ведомства, Рыболовлев и его представители не обращались к полпредству.


«Посольство запросило у властей Монако разъяснения в связи с распространяемой СМИ информацией о задержании российского гражданина Д.Е. Рыболовлева. На данный момент ни он сам, ни его представители в Посольство/ Генконсульство в Марселе / Канцелярию в Вильфранш-сюр-мер не обращались», — гласит сообщение посольства в твиттере.

В России задержание Рыболовлева также не осталось без внимания на самом высоком уровне. Как рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства Владимира Путина, в Кремле наблюдают за развитием ситуации.

«Такие ситуации — задержание или аресты — наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Кремль воздерживается от комментариев относительно обвинений Рыболовлева, предъявляемых ему правоохранительными органами княжества.

«Нам неизвестны обстоятельства, суть обвинений и так далее», — заключил он.

Напомним, что бизнесмен эмигрировал в Монако в 2011 году. В княжестве 51-летний Рыболовлев инвестировал порядка $200 млн в одноименный футбольный клуб, а также занялся активными вложениями в предметы искусства — а именно, в живопись. Миллиардер за это время скупил полотна, в числе которых были работы Моне, Ван Гога, Гогена и Пикассо, более чем на $2 млрд.

Тема искусства, как информируют французские СМИ, и довела бизнесмена до уголовных преследований.

По версии правоохранителей, Рыболовлев мог быть замешан в коррупции и незаконном вмешательстве в частную жизнь в ходе разбирательств с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, у которого приобрел 38 картин. Рыболовлев называет Бувье мошенником, которому за произведения искусства, по его мнению, переплатил более €1 млрд.

В октябре 2018 года миллиардер подал иск на $380 млн к аукционному дому Sothebyʼs, обвинив его в «существенной помощи в крупнейшем арт-мошенничестве в истории».

Полиция подозревает, что в 2015 году тогдашний министр юстиции Монако Филипп Нармино и полицейские всячески содействовали бизнесмену в задержании Бувье, который впоследствии был отпущен. Также миллиардер мог якобы повлиять на монегасский суд, чтобы обвинить арт-дилера в мошенничестве.

Отмечается, что расследование в отношении Рыболовлева началось после того, как его адвокат адвокат Татьяна Бершеда передала в полицию запись беседы с представителями Бувье в качестве доказательства мошенничества со стороны арт-дилера.

В правоохранительных органах сочли запись незаконной, на основании чего завели дело против Бершеды и Рыболовлева о вмешательстве в частную жизнь.

В ходе изучения информации из телефона защитницы Рыболовлева было возбуждено также дело о коррупции. По нему миллиардер проходит в качестве свидетеля, однако отказал следствию в даче показаний, сославшись на то, что суд не вынес решения о законности полученной следствием информации из телефона.


Рыболовлеву вменяются сразу несколько правонарушений. По сообщениям газеты L'Equipe, предприниматель якобы использовал для финансовых махинаций офшорные счета в Гонконге, на Виргинских островах, а также создавал фиктивные спонсорские контракты.

Внимание полиции также привлек и спортивный бизнес Рыболовлева. Веб-ресурс Football Leaks, специализирующийся на инсайдерской информации из мира футбола, ранее опубликовал документы, доказывающие связь миллиардера с известным португальским агентом Жорже Мендешем. Предполагается, что большинство трансферов «Монако» бизнесмен проводил по сомнительным схемам при посредничестве Мендеша и его компании Gestifute. Несколько дней назад Football Leaks обнародовал очередную порцию тайн грандов мирового футбола. В документах теперь говорится, что монегаски неоднократно нарушали правила финансового фэйр-плей.

По мнению защиты Рыболовлева, факты, из-за которых миллиардер был вызван на допрос, получены незаконным путем — благодаря телефону его адвоката.

Адвокаты россиянина оспаривают это в кассационном суде Монако.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — говорится в заявлении представителя бизнесмена.

По последним данным, которые приводит газета Monaco-Matin, вместе с Рыболовлевым были задержаны бывшие высокопоставленные чиновники судебного аппарата Монако. Сейчас они находятся под стражей в Монако и Ницце, где их допросы продолжались до утра 7 ноября..

Что касается Рыболовлева, то миллиардер на текущий момент под стражей в помещении судебной полиции Монако. Как отмечается в материале издания, «речь может идти о новом слушании в рамках дела в отношении Ива Бувье».

В день задержания Рыболовлева его детище – «Монако» — также потерпело несчастье. В матче 4-го тура Лиги чемпионов монегаски со счетом 0:4 уступили «Брюгге», таким образом потерпев самое крупное поражение в своей истории в рамках еврокубков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако‍.
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Лиды 61-летний эксгибиционист показывал подросткам половой орган
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика