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Работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы»

07.11.2018 21:55 — Разное | Партизан  
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Работающие и учащиеся за границей белорусы должны будут обращаться в «тунеядские» комиссии.

Работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы»
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь разработана памятка по подтверждению занятости граждан, работающих или обучающихся за границей, пишет pronalogi.by.

В соответствии с пунктом 5 декрета Лукашенко от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – услуги с возмещением затрат), после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Граждане Республики Беларусь, работающие за границей или получающие образование в дневной форме получения образования за границей, должны предъявлять документы, подтверждающие трудоустройство или учебу.

Для подтверждения своей занятости указанным категориям граждан необходимо предоставить в «тунеядскую» комиссию по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме получения образования.

Такими документами могут быть:

- для граждан, работающих за границей:

копия трудового договора (контракта);

копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;

копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности;

- для граждан, получающих образование в дневной форме получения образования за границей:

справка из учреждения образования;

копия договора на оказание образовательных услуг;

копии иных документов, подтверждающих факт обучения.

Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык.

Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод:

нотариально;

апостилем;

иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод мента.

Способ предоставления документов в комиссию

электронная почта;

почтовая связь;

личное обращение.


Информация о месте нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения размещена на официальных сайтах районных, городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах.

При направлении копий документов по электронной почте размер файла не должен превышать 5 Мб. Допустимы следующие форматы файлов: pdf, jpg, jpeg, png.

Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля 2019 г. В связи с этим документы, подтверждающие занятость, предоставляются в комиссии до 21 января 2019 г.

С учетом того, что списки формируются ежеквартально, в дальнейшем при предоставлении документов в комиссию просят ориентироваться на сроки формирования списков на оплату услуг с возмещением затрат. В этой связи рекомендуется документы предоставлять в комиссию: до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 января.

Период, в течение которого гражданин признается занятым в экономике, определяется комиссией на основании предоставленных документов.


 
 
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Работающие и учащиеся за границей белорусы должны будут обращаться в «тунеядские» комиссии.
 
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