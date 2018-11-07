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ФСБ отчиталась о раскрытии семи террористических группировок, которые планировали теракты во время ЧМ по футболу

07.11.2018 21:44 — Разное | Партизан  
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ФСБ раскрыла семь группировок, которые планировали атаки на иностранных болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу в России. Также были пресечены попытки террористов использовать беспилотники для атаки. Об этом заявил директор ведомства Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов.



Он сказал, что бесконтрольное распространение дронов чревато их применением для террора. 

«На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников», - цитирует заявление главы ФСБ «РИА Новости»

Террористы регулярно используют дроны для атак российских военных объектов в Сирии. Кроме того, в 2018 году суд вынес приговор боевикам банды, которая планировала с помощью беспилотника взорвать здания территориального ФСБ или МВД Сунженского района. В России с июня 2016 года все дроны массой более 0,25 кг подлежат обязательной регистрации.

 
 
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ФСБ раскрыла семь группировок, которые планировали атаки на иностранных болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу в России. Также были пресечены...
 
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