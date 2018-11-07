ФСБ отчиталась о раскрытии семи террористических группировок, которые планировали теракты во время ЧМ по футболу









Он сказал, что бесконтрольное распространение дронов чревато их применением для террора.





«РИА Новости» . «На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников», - цитирует заявление главы ФСБ





Террористы регулярно используют дроны для атак российских военных объектов в Сирии. Кроме того, в 2018 году суд вынес приговор боевикам банды, которая планировала с помощью беспилотника взорвать здания территориального ФСБ или МВД Сунженского района. В России с июня 2016 года все дроны массой более 0,25 кг подлежат обязательной регистрации.