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Раубичам доверили этап Кубка мира по биатлону в 2022 году

07.11.2018 21:32 — Разное | Партизан  
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

— Мы рады, что завершили составление календаря соревнований на новый олимпийский цикл. Этот календарь отражает расширение географии проведения топ-турниров. В течение сезонов 2020/21 и 2021/2022 IBU доверил события не менее чем 17 странам, — сказал новый президент IBU Улле Далин.

Сроки проведения этапа Кубка мира в Раубичах — с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Это 7-й этап в сезоне, он пройдет сразу после Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее планировалось, что этот этап Кубка мира будет доверен России, но из-за допинговых скандалов пока решено не проводить международных биатлонных топ-турниров в этой стране.

— Составление календарей всегда является поиском компромисса между выбором лучших мест из предлагаемых, и в то же время учитывается максимальная возможность сократить время для переездов команд. Наша цель — гарантировать высококлассные мероприятия с качественной работой оргкомитетов, а также разработать возможность расширения географии и вовлечения в процесс новых федераций. Таким образом, в календаре Кубка мира появились два новых места: Отепяя (Эстония) и Раубичи (Беларусь). А соревнования Кубка IBU впервые примут Хааня (Эстония) и Мадона (Латвия).

Мы также возобновили проведение состязаний в некоторых других точках, доверив открытый чемпионат Европы 2022 года германскому Арбору, а молодежный и юношеский чемпионаты мира Солдие Холлоу (США), — отметил спортивны директор IBU Феликс Биттерлинг.


Сезон 2020/2021

Кубок мира

1 этап. 28 ноября-6 декабря 2020 года в Контиолахти (Финляндия)

2 этап. 7−13 декабря 2020 года в Хохфильцене (Австрия)

3 этап. 14−20 декабря 2020 года в Аннеси / Ле Гран Борнан (Франция)

4 этап. 4−10 января 2021 года в Оберхофе (Германия)

5 этап. 11−17 января 2021 года в Рупольдинге (Германия)

6 этап. 18−24 января 2021 года в Антхольце (Италия)

Чемпионат мира. 11−21 февраля 2021 года в Поклюке (Словения)

7 этап. 22−28 февраля 2021 года в Ново Место (Чехия)

8 этап. 8−14 марта 2021 года в Пекине (Китай)

9 этап. 16−21 марта 2021 года в Осло (Норвегия).

Сезон 2021/2022

Кубок мира

1 этап. 27 ноября-5 декабря 2021 года в Остерсунде (Швеция)

2 этап. 6−12 декабря 2021 года в Хохфильцене (Австрия)

3 этап. 13−19 декабря 2021 года в Аннеси / Ле Гран Борнан (Франция)

4 этап. 3−9 января 2022 года в Оберхофе (Германия)

5 этап. 10−16 января 2022 года в Рупольдинге (Германия)

6 этап. 17−23 января 2022 года в Антхольце (Италия)

Олимпийские игры. 4−20 февраля 2022 года в Пекине (Китай)

7 этап. 28 февраля-6 марта 2022 года в Раубичах (Беларусь)

8 этап.7−13 марта 2022 года в Отепяя (Эстония)

9 этап. 14−20 марта 2022 года в Осло (Норвегия).


 
 
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.
 
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