Раубичам доверили этап Кубка мира по биатлону в 2022 году

— Мы рады, что завершили составление календаря соревнований на новый олимпийский цикл. Этот календарь отражает расширение географии проведения топ-турниров. В течение сезонов 2020/21 и 2021/2022 IBU доверил события не менее чем 17 странам, — сказал новый президент IBU Улле Далин.





Сроки проведения этапа Кубка мира в Раубичах — с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Это 7-й этап в сезоне, он пройдет сразу после Олимпиады-2022 в Пекине.





Ранее планировалось, что этот этап Кубка мира будет доверен России, но из-за допинговых скандалов пока решено не проводить международных биатлонных топ-турниров в этой стране.





— Составление календарей всегда является поиском компромисса между выбором лучших мест из предлагаемых, и в то же время учитывается максимальная возможность сократить время для переездов команд. Наша цель — гарантировать высококлассные мероприятия с качественной работой оргкомитетов, а также разработать возможность расширения географии и вовлечения в процесс новых федераций. Таким образом, в календаре Кубка мира появились два новых места: Отепяя (Эстония) и Раубичи (Беларусь). А соревнования Кубка IBU впервые примут Хааня (Эстония) и Мадона (Латвия).





Мы также возобновили проведение состязаний в некоторых других точках, доверив открытый чемпионат Европы 2022 года германскому Арбору, а молодежный и юношеский чемпионаты мира Солдие Холлоу (США), — отметил спортивны директор IBU Феликс Биттерлинг.









Сезон 2020/2021





Кубок мира





1 этап. 28 ноября-6 декабря 2020 года в Контиолахти (Финляндия)





2 этап. 7−13 декабря 2020 года в Хохфильцене (Австрия)





3 этап. 14−20 декабря 2020 года в Аннеси / Ле Гран Борнан (Франция)





4 этап. 4−10 января 2021 года в Оберхофе (Германия)





5 этап. 11−17 января 2021 года в Рупольдинге (Германия)





6 этап. 18−24 января 2021 года в Антхольце (Италия)





Чемпионат мира. 11−21 февраля 2021 года в Поклюке (Словения)





7 этап. 22−28 февраля 2021 года в Ново Место (Чехия)





8 этап. 8−14 марта 2021 года в Пекине (Китай)





9 этап. 16−21 марта 2021 года в Осло (Норвегия).





Сезон 2021/2022





Кубок мира





1 этап. 27 ноября-5 декабря 2021 года в Остерсунде (Швеция)





2 этап. 6−12 декабря 2021 года в Хохфильцене (Австрия)





3 этап. 13−19 декабря 2021 года в Аннеси / Ле Гран Борнан (Франция)





4 этап. 3−9 января 2022 года в Оберхофе (Германия)





5 этап. 10−16 января 2022 года в Рупольдинге (Германия)





6 этап. 17−23 января 2022 года в Антхольце (Италия)





Олимпийские игры. 4−20 февраля 2022 года в Пекине (Китай)





7 этап. 28 февраля-6 марта 2022 года в Раубичах (Беларусь)





8 этап.7−13 марта 2022 года в Отепяя (Эстония)





9 этап. 14−20 марта 2022 года в Осло (Норвегия).



