Соболенко заработала больше 1,5 млн долларов за год. Призовые белорусок в сезоне-2018

В пятницу Арина Соболенко уступила Каролин Гарсии на малом итоговом турнире в Чжухае и завершила сезон. Чуть раньше закончили теннисный год Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко. Белорусские девушки могут считать сезон удачным: они улучшили свои позиции в рейтинге и неплохо заработали.









Арина Собленко – главная теннисистка страны прямо сейчас. Минчанка впервые в карьере выиграла турнир серии Премьер в Нью-Хейвене, а затем еще более статусный – Премьер 5 в Ухане. Еще у теннисистки были два финала в Истборне и Лугано. В ходе сезона Соболенко восемь раз оказывалась сильнее соперниц из топ-10 – это второй результат в году. Арина дебютировала в топ-20 и даже добралась до 11 места в рейтинге. Сейчас она 12-я. Успехи белоруски отметили в WTA: ее признали главным открытием года. За свои достижения теннисистка получила солидное денежное вознаграждение.









Александра Саснович тоже провела лучший сезон в карьере, пусть и не такой яркий, как у напарницы по сборной. 24-летняя теннисистка дошла до финала в Брисбене и лучше всех из белорусок выступила на Уимблдоне – дошла до 1/8 финала. Александра подвела итоги года в инстаграме и пообещала в следующем выступить еще успешнее.











Виктория Азаренко закончила сезон еще в сентябре – после проигранного четвертьфинала в Токио. Экс-первая ракетка мира отметила, что этот год был непростым и ей нужна пауза, чтобы подойти в хорошей форме к следующему сезону. 2018-й теннисный год действительно получился скомканным: мешали травмы и семейные проблемы. Также не все в порядке было с подготовкой. Летом Виктория сменила тренера, но уже в октябре с ним рассталась. Тем не менее белоруска смогла выбраться из подвала рейтинга: 2017-й Азаренко закончила 208-й, сейчас она – 52-я. Лучшее достижение в году – полуфинал турнира в Майами.









Вера Лапко за год сделала рывок из второй сотни на 65-е место в рейтинге. Вера выиграла несколько не очень статусных турниров в одиночном разряде и победила в паре с Соболенко в Лугано. На US Open белоруска дошла до 1/32 финала и заработала самый большой гонорар в сезоне.











