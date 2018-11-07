



Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе торжественно открыт с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул глава государства, открытие новых значимых объектов в преддверии праздника 7 ноября в нашей стране уже стало доброй традицией. Нынешний год — не исключение. «Думаю, молодежь поддержит такие наши устремления», — считает Президент.

Он отметил важность того, что после тяжелой работы вводится в строй этот важный объект. Александр Лукашенко напомнил, что буквально в декабре минувшего года мост из-за аварийного состояния пришлось закрыть, что стало чрезвычайной проблемой для жителей Житковичского района, Турова.

Организованная по требованию Президента понтонная и паромная переправы только частично решали возникшие вопросы. Поскольку решение принимались на государственном уровне, то делалось все достаточно быстро. В апреле было принято решение восстановить мост за предельно короткое время. Александр Лукашенко с гордостью отметил, что эта непростая задача выполнена. «Как мне докладывают, сжатые сроки не сказались на качестве. Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт», — подчеркнул Президент. «Именно здесь впервые были применены многие новаторские идеи и технологии. На этот результат работали все», — сказал он.