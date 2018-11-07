8 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день КВН.

Всемирный день качества.

Всемирный день юзабилити (юзабилити (Usability) можно дословно перевести с английского как «практичность, удобство и простота использования».

ПРИМЕТЫ:

Дмитриев день. «До Дмитра девка хитра, а после Дмитра ещё хитрее», потому что вышла замуж». Самая свадебная пора, после этого дня до конца года свадьбы бывают редко. Кошка лапой морду закрывает - к холоду.

РОДИЛИСЬ:

1847 Брэм СТОКЕР, английский писатель. В раннем детстве был инвалидом: не мог не только ходить, но даже стоять. Сумел преодолеть все напасти и в Дублинском университете уже считался великолепным атлетом и футболистом. Славу Стокеру принес роман «Дракула», опубликованный в 1897 году (над ним автор работал 7 лет).

1900 Маргарет Манерлин МИТЧЕЛЛ, американская писательница («Унесённые ветром», 1936). Это её единственный роман. Первоначально он должен был называться «Завтра - другой день». Была сбита такси.

1923 Дмитрий Тимофеевич ЯЗОВ, последний Маршал Советского Союза (это звание было присвоено всего 41 человеку), министр обороны СССР.

1929 Олег (Альберт) Иванович БОРИСОВ, российский актёр.

1935 Ален Фабьен Морис Марсель ДЕЛОН, французский актёр. Родился в семье владельца кинотеатра.

1946 Гус (правильно - Гююс) ХИДДИНК, голландский футбольный тренер. У него пять братьев. После выхода Южной Кореи в полуфинал чемпионата мира по футболу 2002 года Хиддинк стал первым обладателем звания «Почётного гражданина Кореи», получил в подарок виллу, право бесплатного проезда на такси во всех городах Кореи и право бесплатно летать самолётами двух крупнейших корейских авиакомпаний.

1951 Стас НАМИН (Анастас Алексеевич МИКОЯН), российский музыкант, продюсер. Учился в Суворовском училище.

1959 Евдокия (Дина) Алексеевна ГЕРМАНОВА, российская актриса.

1960 Олег Евгеньевич МЕНЬШИКОВ, российский актёр. Знаменитым Меньшикова сделала роль Костика в «Покровских воротах». Любит играть на фортепиано и скрипке. Женат на актрисе Анастасии ЧЕРНОВОЙ (1983 г.р.), детей нет.

1981 Джозеф Джо КОУЛ, английский футболист.

1982 Дмитрий Викторович МЕЛЕШКО, белорусский хоккеист.

1983 Бланка ВЛАШИЧ, хорватская прыгунья в высоту.

СОБЫТИЯ:

1623 Вышло из печати первое собрание сочинений ШЕКСПИРА.

1789 Элия КРЕЙГ из городка Бурбон (США) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».

1793 Официально открылся музей Лувр в Париже. Само здание музея было построено ещё в 1190 году.

1833 В Нью-Джерси произошло первое в истории крушение поезда, повлекшее за собой человеческие жертвы (два человека погибли).

1895 В Вюрцбурге Вильгельм Конрад РЕНТГЕН открыл одноименное излучение. За это открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, ему в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике.

1910 В США фермер С. ШРАПП, продавший лошадь без хвоста как мула, смеялся 12 часов без остановки (мировой рекорд); смех был остановлен врачами только с помощью электрошока.

1961 В телеэфире впервые появилась программа КВН. Её прообразом была передача «Вечер весёлых вопросов» (1957), сделанная по образцу чешской передачи «Гадай, гадай, гадальщик». Первым ведущим КВН был Альберт АКСЕЛЬРОД, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр МАСЛЯКОВ, вместе с ним передачу вела диктор Светлана ЖИЛЬЦОВА. Аббревиатура КВН расшифровывалась как Клуб Весёлых и Находчивых, а ещё это была марка тогдашнего советского телевизора - КВН-49.

1996 В Майами сделали операцию по пересадке сердца самому юному пациенту в истории - девочке, которой на момент начала операции всего один час от роду.

2016 На выборах президента США победил Дональд ТРАМП.