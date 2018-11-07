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Японский болельщик «Челси» доехал из аэропорта в Минск за 107 рублей

08.11.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня в Борисове сыграют местный БАТЭ и неместный «Челси», проект Романа Абрамовича, победитель Лиги чемпионов, одна из самых раскрученных франшиз мирового футбола. Белорусский фан-клуб команды рапортует, что посмотреть на своих любимцев в нашу страну прибудут что-то порядка 400 болельщиков. Для одного из них знакомство с синеокой началось так себе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60422.php

Минск за 107 рублей " alt="Японский болельщик «Челси» доехал из аэропорта в Минск за 107 рублей ">

История следующая. Болельщик «Челси» из Японии готовился к поездке. На официальном сайте его любимой команды, а также на сайте посольства Великобритании размещалась информация о трансфере в Минск из аэропорта. Мол, в среднем такси в любую точку города завесит на 40 рублей. Японец принял это к сведению и заложил в бюджет поездки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60422.php

Японский болельщик «Челси» доехал из аэропорта в Минск за 107 рублей

Правда, вышло несколько больше. Мужчина отреагировал на слово Taxi на выходе из аэропорта, сел в машину, а возле нужного дома (по адресу Независимости, 80А) получил чек почти на 107 белорусских рублей. Конфликтовать в незнакомой стране хотелось мало. Потому смолчал и заплатил.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60422.php

Японский болельщик «Челси» доехал из аэропорта в Минск за 107 рублей

Правда, представители принимающей стороны (то есть здешнего фан-клуба «Челси») остались недовольны:

— Это, конечно, мелочи, но сегодня разными рейсами из Англии, Европы, США и так далее прилетит человек 400. Не хотелось бы, чтобы люди такой чернягой занимались и обижали наших гостей. Футбол в четверг. Мы очень хотим, чтобы приезжие запомнили нашу страну клевым местом и таких историй не возникало.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Сегодня в Борисове сыграют местный БАТЭ и неместный «Челси», проект Романа Абрамовича, победитель Лиги чемпионов, одна из самых раскрученных франшиз мирового...
 
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