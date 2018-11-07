Последнее время наблюдается тенденция выезда белорусов на учебу и заработки в страны Европы. Поток людей, пересекающих границу железнодорожным транспортом и авто, не иссякает никогда и только разрастается в выходные и праздничные дни.



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Про работу и движение автотранспорта на границе известно: какие бы платные услуги не вводились, в Польшу редкостное авто выедет с ожиданием в очередях, менее, чем час простоя. Это в лучшем случае и при оплаченном "ускоренном проезде". По обычной очереди люди стоят на переходе и по 5 и по 6 часов. Потом изнуренные погранпереходом водители имеют все риски заснуть на дороге, что не раз приключается.

Поездом пересекать границу куда быстрее, но непосредственный поезд до Варшавы "Скарына" польских линий PKP, идет раз в день и на него трудно купить билеты. Цена - 33 рубля и 60 злотых не всем доступна. Люди активно пользуются перекладным транспортом, электричками, где билет 10 р и 17 зл соответственно.

Но, по причине реконструкции транспортного узла Тересполь, вместо 3-х электропоездов (N 125) что соединяли некогда Брест с Тересполем, теперь ходит только два электропоезда в день. Последний выезжает из Тересполя в 17 часов местного времени.

Если выехать из Варшавы позже, чем 8 утра (прямой поезд "Скарына"), то попасть на последний поезд из Тересполя до Бреста (отправление 17 :00) нет шансов. Следующий, приезжающий из Варшавы поезд довозит людей до Бяла-Подляски в 16:20, как правило с 20-30- минутным опозданием. Далее поезд не ходит, по тому, как от Подляски в сторону Малашевичей реконструкция и модернизация путей.

Приезжающий, замещающий железнодорожное сообщение автобус, также не спешит развозить пассажиров и проезжает расстояние в 35 километров более, чем 60 минут. В связи с чем, пассажиры попадают в Тересполь не раньше 18-ти часов местного времени.

Последние поезд и автобус на Брест из Тересполя отправляется в 17 часов (два конкурирующих транспорта выезжают одновременно!). Пользуясь тем, что после 17 часов из Тересполя на Брест нет сообщения, польский перевозчик Маркус сделал дополнительный рейс. Это правда рейс частника и надеяться на то, что он ходит по расписанию, стоит не всегда.

Сегодня, 7 ноября 2018 года, польского перевозчика не было, и люди, которые хотели добраться до дома автобусом за 10, а не за 17, как в поезде злотых, остались просто на улице.

По словам "завсегдатаев", это нормальная практика и риск остаться ночевать в Тересполе вполне реален. Из Варшавы идут прямые пражский и берлинский поезда, на которых российский перевозчик выставляет заоблачные, по сравнению даже с авиаперелетом цены, и в Тересполе в спальные вагоны людей не принимают. Нельзя также купить билет в международный поезд из Бяла-Подляски.

В былые времена "леваком" за 10 Е можно было договориться с проводниками, которые забирали из Тересполя бедных студентов и тех, кто не успел на электричку, но в последнее время такая практика перестала существовать. На подсадку на автопереход с жд вокзала Тересполя более двух километров. Люди, не взирая на это, с багажом идут на подсадку - делать-то нечего.

Кому-то удается сразу, кто-то унижаясь просится в стоящие в очереди авто. Не факт, что получится. Коммерческие перевозчики вовремя ориентируются, что железная дорога после 17:00 на замке и увеличивают количество рейсов.

Сегодня тем, кто не попал на поезд и автобус повезло: 46 человек из Тересполя получили возможность возвращения на родину. Польский перевозчик отправил за оставленными на произвол судьбы транспорт. Водитель, нарушая нормы провоза пассажиров, даже забрал столько людей, сколько вместились в автобус стоя. Часть несчастных со спойлерами от авто, колясками поклажами, все таки осталась "куковать" возле тереспольского кладбища, где сделана остановка для отправки на Брест.



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Часть тех счастливцев, которых забрал автобус, высадили у шлагбаума - "стоячих" нельзя перевозить через границу. Далее через час сорок простоя перед красным светофором вывески: Prszejscie Terespol, автобус проехал на погранпереход. Где еще часа полтора проходил польско/белорусские каналы.

К слову сказать, очередь личных авто в сторону Бреста начиналась еще до поворота на Славатычэ.

Проехав за 12-15 часов всю Европу, добравшись до Варшавы, ощущая, что уже почти дома, с горечью понимаешь, что за годы, десятилетия ничего на границе не поменялось, веретеница авто, толпы унижающихся в этих очередях людей, торбы, баулы, растраты времени и "запах" очистных.