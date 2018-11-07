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7 ноября на границе в "сторону дома" полный ... Исповедь бывшего соотечественника
08.11.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Последнее время наблюдается тенденция выезда белорусов на учебу и заработки в страны Европы. Поток людей, пересекающих границу железнодорожным транспортом и авто, не иссякает никогда и только разрастается в выходные и праздничные дни.
Про работу и движение автотранспорта на границе известно: какие бы платные услуги не вводились, в Польшу редкостное авто выедет с ожиданием в очередях, менее, чем час простоя. Это в лучшем случае и при оплаченном "ускоренном проезде". По обычной очереди люди стоят на переходе и по 5 и по 6 часов. Потом изнуренные погранпереходом водители имеют все риски заснуть на дороге, что не раз приключается.
Поездом пересекать границу куда быстрее, но непосредственный поезд до Варшавы "Скарына" польских линий PKP, идет раз в день и на него трудно купить билеты. Цена - 33 рубля и 60 злотых не всем доступна. Люди активно пользуются перекладным транспортом, электричками, где билет 10 р и 17 зл соответственно.
Но, по причине реконструкции транспортного узла Тересполь, вместо 3-х электропоездов (N 125) что соединяли некогда Брест с Тересполем, теперь ходит только два электропоезда в день. Последний выезжает из Тересполя в 17 часов местного времени.
Если выехать из Варшавы позже, чем 8 утра (прямой поезд "Скарына"), то попасть на последний поезд из Тересполя до Бреста (отправление 17 :00) нет шансов. Следующий, приезжающий из Варшавы поезд довозит людей до Бяла-Подляски в 16:20, как правило с 20-30- минутным опозданием. Далее поезд не ходит, по тому, как от Подляски в сторону Малашевичей реконструкция и модернизация путей.
Приезжающий, замещающий железнодорожное сообщение автобус, также не спешит развозить пассажиров и проезжает расстояние в 35 километров более, чем 60 минут. В связи с чем, пассажиры попадают в
Последние поезд и автобус на Брест из Тересполя отправляется в 17 часов (два конкурирующих транспорта выезжают одновременно!). Пользуясь тем, что после 17 часов из Тересполя на Брест нет сообщения, польский перевозчик Маркус сделал дополнительный рейс. Это правда рейс частника и надеяться на то, что он ходит по расписанию, стоит не всегда.
Сегодня, 7 ноября 2018 года, польского перевозчика не было, и люди, которые хотели добраться до дома автобусом за 10, а не за 17, как в поезде злотых, остались просто на улице.
По словам "завсегдатаев", это нормальная практика и риск остаться ночевать в Тересполе вполне реален. Из Варшавы идут прямые пражский и берлинский поезда, на которых российский перевозчик выставляет заоблачные, по сравнению даже с авиаперелетом цены, и в Тересполе в спальные вагоны людей не принимают. Нельзя также купить билет в международный поезд из Бяла-Подляски.
В былые времена "леваком" за 10 Е можно было договориться с проводниками, которые забирали из Тересполя бедных студентов и тех, кто не успел на электричку, но в последнее время такая практика перестала существовать. На подсадку на автопереход с жд вокзала Тересполя более двух километров. Люди, не взирая на это, с багажом идут на подсадку - делать-то нечего.
Кому-то удается сразу, кто-то унижаясь просится в стоящие в очереди авто. Не факт, что получится. Коммерческие перевозчики вовремя ориентируются, что железная дорога после 17:00 на замке и увеличивают количество рейсов.
Сегодня тем, кто не попал на поезд и автобус повезло: 46 человек из Тересполя получили возможность возвращения на родину. Польский перевозчик отправил за оставленными на произвол судьбы транспорт. Водитель, нарушая нормы провоза пассажиров, даже забрал столько людей, сколько вместились в автобус стоя. Часть несчастных со спойлерами от авто, колясками поклажами, все таки осталась "куковать" возле тереспольского кладбища, где сделана остановка для отправки на Брест.
Часть тех счастливцев, которых забрал автобус, высадили у шлагбаума - "стоячих" нельзя перевозить через границу. Далее через час сорок простоя перед красным светофором вывески: Prszejscie Terespol, автобус проехал на погранпереход. Где еще часа полтора проходил польско/белорусские каналы.
К слову сказать, очередь личных авто в сторону Бреста начиналась еще до поворота на Славатычэ.
Проехав за 12-15 часов всю Европу, добравшись до Варшавы, ощущая, что уже почти дома, с горечью понимаешь, что за годы, десятилетия ничего на границе не поменялось, веретеница авто, толпы унижающихся в этих очередях людей, торбы, баулы, растраты времени и "запах" очистных.
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