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В Малоритском районе перезахоронят останки десяти солдат
08.11.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Останки десяти солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которые при проведении полевых поисковых работ в районе деревни Карпин нашли в сентябре бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона, перезахоронят 9 ноября в Хотиславе.
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Вместе с останками военнослужащих были обнаружены два медальона. В ходе исследования их содержимого в управлении по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил установлены сведения о сержанте Павле Лаверовиче Дробрякове, который родился в 1921 году. О других погибших ничего не известно.
Панихида начнется в 12.00 в часовне на кладбище агрогородка Хотислав, потом у Кургана Славы, где и будет произведено перезахоронение, состоится митинг.
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Останки десяти солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которые при проведении полевых поисковых работ в районе деревни Карпин нашли в сентябре бойцы 52-го...
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