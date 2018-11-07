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Главная стройка Бреста — «Западный обход»: взгляд из-под рельсы. Такого вы ещё не видели :-)

08.11.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Согласитесь, необычный ракурс. Обычно Западный обход показывают сверху, но один из фотографов умудрился сделать это оригинально - снизу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60416.php

Главная стройка Бреста — «Западный обход»: взгляд из-под рельсы. Такого вы ещё не видели :-)

Получилось необычно...

 
 
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Согласитесь, необычный ракурс. Обычно Западный обход показывают сверху, но один из фотографов умудрился сделать это оригинально - снизу. Получилось необычно...
 
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