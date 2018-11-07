Накануне, 1 ноября, утренний рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени в Москву смог вылететь только через почти девять часов из-за поломки воздушного судна, сообщил Znak.com представитель авиакомпании.
«Из-за технической неисправности воздушного судна вылет был задержан. Позже прилетел запасной борт и увез пассажиров. Поэтому и была задержка по вылету», — пояснил наш собеседник. Он также добавил, что всем пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и еда на время ожидания.
Один из пассажиров рассказал Znak.com подробности инцидента. «Самолет был "Сухой Суперджет". Сломанный уже прилетел из Москвы, видно, в Тюмень. И когда в Тюмени уже вырулили на взлетку, давление поперло в салоне так, что у некоторых кровь из носа, уши и голова в жесть. Пока пассажиры не додолбились в дверь летчиков, все продолжалось. Самолет вернули в аэропорт, из Москвы прилетел новый борт иностранного производства и только в 16 часов люди смогли улететь. Самолет остался на ремонт», — рассказал пассажир злополучного рейса.
Инцидент произошел 1 ноября на рейсе № 1509, который должен был вылететь в 7 часов 20 минут утра по местному времени, однако вылетел только в 16 часов 09 минут. Пассажиры улетели на самолете Airbus, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Рощино».