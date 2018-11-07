

Фото: Znak.com / Виктор Жуков

— пояснил наш собеседник. Он также добавил, что всем пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и еда на время ожидания.Один из пассажиров рассказал Znak.com подробности инцидента.рассказал пассажир злополучного рейса.Инцидент произошел 1 ноября на рейсе № 1509, который должен был вылететь в 7 часов 20 минут утра по местному времени, однако вылетел только в 16 часов 09 минут. Пассажиры улетели на самолете Airbus, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Рощино».