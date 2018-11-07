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Пассажиры "Аэрофлота" штурмовали кабину пилотов, чтобы остановить вылет неисправного самолета

08.11.2018 00:41 — Разное | UDF  
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Фото: Znak.com / Виктор Жуков
Накануне, 1 ноября, утренний рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени в Москву смог вылететь только через почти девять часов из-за поломки воздушного судна, сообщил Znak.com представитель авиакомпании.

«Из-за технической неисправности воздушного судна вылет был задержан. Позже прилетел запасной борт и увез пассажиров. Поэтому и была задержка по вылету», — пояснил наш собеседник. Он также добавил, что всем пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и еда на время ожидания.

Один из пассажиров рассказал Znak.com подробности инцидента. «Самолет был "Сухой Суперджет". Сломанный уже прилетел из Москвы, видно, в Тюмень. И когда в Тюмени уже вырулили на взлетку, давление поперло в салоне так, что у некоторых кровь из носа, уши и голова в жесть. Пока пассажиры не додолбились в дверь летчиков, все продолжалось. Самолет вернули в аэропорт, из Москвы прилетел новый борт иностранного производства и только в 16 часов люди смогли улететь. Самолет остался на ремонт», — рассказал пассажир злополучного рейса.

Инцидент произошел 1 ноября на рейсе № 1509, который должен был вылететь в 7 часов 20 минут утра по местному времени, однако вылетел только в 16 часов 09 минут. Пассажиры улетели на самолете Airbus, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Рощино».

 
 
Ссылка на источник 24
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