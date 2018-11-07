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Пять метров над землей: сверхнизкий полет российского истребителя-невидимки сняли на видео

08.11.2018 07:05 — Разное | Tut.by  
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Российский истребитель Су-57 пролетел всего в пяти метрах над землей. Экстремальный полет был показан в репортаже телеканала «Звезда». Съемки проходили с рампы транспортного самолета Ан-12, со взлетно-посадочной полосы, а также с помощью экшн-камер, установленных на истребителях пятого поколения.

На кадрах можно крупным планом рассмотреть устройство планера и мелкие детали Су-57. Это первое видео российского истребителя-невидимки снятое крупным планом.

Стоимость Су-57 будет гораздо выше, чем у истребителей предыдущего поколения. Такая высокая цена обусловлена значительным превосходством Су-57 над истребителями четвертого поколения и нового оборудования, которым оснащен самолет.

 
 
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