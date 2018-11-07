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Пять метров над землей: сверхнизкий полет российского истребителя-невидимки сняли на видео
Российский истребитель Су-57 пролетел всего в пяти метрах над землей. Экстремальный полет был показан в
На кадрах можно крупным планом рассмотреть устройство планера и мелкие детали Су-57. Это первое видео российского истребителя-невидимки снятое крупным планом.
Стоимость Су-57 будет гораздо выше, чем у истребителей предыдущего поколения. Такая высокая цена обусловлена значительным превосходством Су-57 над истребителями четвертого поколения и нового оборудования, которым оснащен самолет.
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Съемки проходили с рампы транспортного самолета Ан-12.
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