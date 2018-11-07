Водные сплавы и балтское имя реки. Проект «Гродненщина синеокая» о самой неспокойной реке региона - Страче

Петляя по лесам и болотам, несет свои воды порожистая и неспокойная река Страча. В переводе с балтского название ее означает «быстрое течение», и Страча его полностью оправдывает, привлекая любителей водных сплавов.





Мечта для экстремалов

Впрочем, если турист увидит Страчу летом, вряд ли узнает в реке мечту экстремалов. В это время года она, как правило, спокойная и мелкая, местами – до щиколотки. Поэтому от туристов за мелководность получила название «шкуродер». Зато весной Страча совсем другая – бурлящая и своенравная. Виной всему – талый снег, который наполняет реку жизнью. Именно это и притягивает сюда любителей водного отдыха, которые с ранней весны организовывают здесь водные сплавы.





Трудности, которые подстерегают рискнувших вступить в схватку с рекой, – нависшие над водой деревья, бобровые плотины и множество камней – экстремалов не пугают. Они готовы к увлекательной борьбе с этой быстрой рекой.









А для местных жителей Страча – любимое место на земле, ведь это их малая родина. Именно они старательно оберегают красоту окружающей природы. Который год по инициативе хозяина агроусадьбы «Хутор Комаришки», которая расположена вблизи деревни Большая Страча, Александра Дорошевича, при поддержке педагогов и учащихся Спондовской средней школы и волонтеров проходит акция «Зробім!» по очистке реки и прилегающих к ней лесов. А недавно здесь начали проводить экологический слав. Главная его цель – собрать мусор, который несет быстрое течение Страчи.





Тезка реки – деревня Большая Страча – впервые упоминается в летописи в 1518 году как владение Анны Михайловны, вдовы боярина Стяцка Васковича. Сегодня поражает здесь гостей каплица Святого Войтеха. Издали – обычный кирпичный дом или административное здание. По словам местных жителей, в 1990-х годах под храм приспособили здание бывшей колхозной канцелярии, в которой после войны размещалась школа.





В давние времена, по свидетельствам местных краеведов, на реке Страче была построена большая двухэтажная мельница. Еще в 60-е годы минувшего столетия здесь мололи муку. Теперь же от нее остались только бетонные опоры и два слива, образующие водопад. Это место, как никакое другое, притягивает любителей водного экстрима.

Частые гости здесь и рыбаки – среди них это место считается не только экстремальным, но и клевым.

Адубы – Дубы

На левом берегу Страчи, недалеко от Полоцкой трассы, разместилось урочище Дубы. Из поколения в поколение местные жители рассказывают легенду о могучем чародее, лечившем людей от болезней. За свои способности он получал дары – и это было неписаным законом. Но однажды случилось непредвиденное: богатый и жадный жених ничего не преподнес чародею и не пригласил его на свою свадьбу. Когда гости по традиции водили вокруг могучего дуба хоровод, чародей сделал так, что все они превратились в камни – «адубелі». Но небеса наказали и чародея: от молнии загорелся его дом, а дуб раскололся. Остались лежать только камни. А место это начали называть Адубы, а потом – Дубы.





Примечательно, что дубов здесь немало. Ими окружена ровная поляна, внизу которой бежит Страча. В прошлом столетии это было излюбленное место отдыха сельчан – в 60-е годы проходили фестивали песни и труда двух соседних колхозов.





На разрезе веков

На правом берегу Страчи по дороге Полоцк–Глубокое есть еще одна зона отдыха: беседки, детская площадка, место для костра. Но не только этим она притягательна. Стоит на несколько десятков метров углубиться в лес, и вот она – Страча. Здесь взору открывается памятник природы – оголение межледниковых глин. Это разрез «Комаришки».





Статус памятника природы республиканского значения он обрел в 1963 году. Разрез представляет собой обрыв высотой около 4 метров и длиной порядка 5. Под пластами моренных отложений поозерского обледенения находятся остатки арктических приледниковых растений.

Ученые утверждают, что 30 тысяч лет назад на моренных отложениях образовалось торфяное болото. Позже часть его была засыпана ледниковыми отложениями – моренами, которые «законсервировали» торф со всеми его жителями. Сейчас это оголение отличается уникальной ископаемой флорой и фауной. В «законсервированном» торфе ученые находят и изучают остатки растений, насекомых, споры, определяют, каким был климат, какие растения и насекомые были в то время, как «жило» болото.





На территории Беларуси установлены 17 похожих объектов, но только в Комаришках находятся доледниковые растения.

Ровная как струна

Главный приток Страчи на Островетчине – Струна.





Длина реки составляет всего 31 километр, причем из общего течения на Беларусь припадает 18. Исток Струны находится в Литве, в 6 километрах от города-побратима Островца Швенчениса. Струна течет по северным склонам Свентянской возвышенности, пересекая границу у деревни Рудня Островецкого района.









Эта река, словно оправдывая свое название, почти совсем не петляет. Ее русло в основном канализировано, в том числе несколько километров перед самым устьем. Недалеко от точки, где сходятся Гродненская, Минская и Витебская области, смешиваются воды двух рек – Струны и Страчи.