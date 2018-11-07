В Минске заработал первый новогодний базар. Что там можно купить и почем

На этой неделе в ЦУМе открылся первый в Минске новогодний базар. Мы посмотрели, какие там цены на игрушки, украшения и елки, а также узнали, на что есть скидки. Кроме того, мы сравнили, как изменились цены в сравнении с прошлым годом.





Новогодний базар открылся 5 ноября и работает вместо сезонного «Сада и огорода» на пятом этаже. На входе покупателям сразу предлагают поучаствовать в акции — купить товар на определенную сумму и получить в качестве сувенира символ 2018 года — собаку.

Тут же на входе стоят искусственные ели. Самая дорогая — трехметровая за 412 рублей. А одна из самых дешевых высотой 1,2 метра стоит почти 55 рублей. На базаре искусственные ели разного качества можно купить примерно от 100 до 250 рублей. Самый дорогой вариант — 252,90 рублей за полтора метра — все еще синтетическая елка с ветками из мягкого упругого материала, который не теряет форму. Внешне такая елка очень похожа на настоящую.







Такая полутораметровая ель стоит 98,90

Гирлянды на 100 лампочек продают как за 10, так и за 33 рубля.

Мишуру в 2 и 3 метра на базаре можно купить от 1,30 до 4,90 рублей. Продаются здесь также различные украшения для дома, а также мягкие игрушки вроде Санты и снеговиков за 39 рублей.





Пока на базаре покупателей не много, а вот выбор нормальный. Тут можно найти скидки до 30% на прошлогодние украшения. Так, например, самая дешевая игрушка — мягкий новогодний белый шарик — будет стоить 89 копеек. Пластиковые цветные игрушки стоят от 1 до 4 рублей. На скидках есть также маленькие елки, гирлянды, верхушки, украшения и шары.









Игрушки «Шубки» стоят по 2,80 за комплект. Золотые и красные, которые лежат в наборах по три штуки ниже, — по 4,10 рублей.



Продавец рассказывает, что новинка этого сезона — стеклянные игрушки, отчасти похожие на советские — совы, мишки, шишки, часы, абстрактные фигурки. Стоят они значительно дороже пластиковых. Один шар обойдется в 6−8 рублей, звери и шишки — по 12−13 рублей за шутку. Среди таких стеклянных игрушек для елки мы нашли зубра в шубе деда мороза, сувениры с символикой хоккейного «Динамо» и ждуна в шапке Санты.

Кроме этого, на базаре появилось больше новых декоративных украшений в виде готовых композиций.















Также в продаже появились прозрачные стеклянные шары со встроенным светодиодом. Стоят они в зависимости от размера 10−15 рублей.





На новогоднем базаре также полно и сувениров символа 2018 года — свиньи. Фигурки животного стоят от 4 до 30 рублей.





В сравнении с прошлым годом заметно подорожали полутораметровые елки. Если раньше их стоимость начиналась от 70 рублей, то теперь самые дешевые стоят около 100.

А вот цены на одинарные пластиковые и стеклянные шары остались в тех же пределах. На некоторые позиции игрушек цены тоже остались такими же, как в прошлом году. Например, набор з 5 цветных шишек сейчас стоит как и раньше — 5,50 рублей.

При этом скидки на новогоднем базаре на старые товары стали меньше. В прошлом году они достигали 50%, а теперь максимум 30%.