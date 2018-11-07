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Пять причин идти на Фестиваль хоккея на "Чижовка-Арене"

08.11.2018 07:54 — Разное | Tut.by  
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С 8 по 10 ноября сборная Беларуси сыграет на турнире «Кубок 4 наций velcom». В соперниках у нашей команды будут команды Франции, Латвии и Словении. Ниже — о том, почему в эти дни нужно непременно купить билет и выбраться на «Чижовка-Арену».


Фото: Reuters

Первые за год матчи сборной в Минске

Без малого год прошел с тех пор, когда наша национальная команда играла перед родными зрителями в столице. В середине декабря прошлого года на малой арене «Чижовка-Арены» белорусы сыграли спарринг с Казахстаном.
Теперь декорации иные. Большая арена, титульный спонсор. Различные промо-акции, внушительный медиа-интерес. А о том, как в Минске умеют поддерживать наших хоккеистов, недавно напомнил Илья Литвинов.

Возвращение в сборную Андрея Сидоренко

Уроженец Чебаркуля руководил национальной командой больше 20 лет назад — на заре суверенитета страны. С тех пор, конечно, утекло много воды. Сам же Андрей Михайлович набрался с тех пор тренерского опыта, в том числе, в КХЛ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Перед наставником стоит сложная задача — вернуть к сборной веру. Все-таки последние выступления под руководством канадца Дэйва Льюиса оказались неудачными: сборная вновь не попала на Олимпиаду, вылетела из сильнейшего дивизиона чемпионата мира… Не за горами и 2021-й год, когда Минск и Рига примут чемпионат мира. Поэтому первая промежуточная задача — возвращение грядущей весной в элитный пул сборных. И грядущий турнир станет первой засечкой в пути.

Звездный состав белорусов и французов

Обычно отношение к спаррингам сборной в перерывах регулярного чемпионата КХЛ довольно снисходительное. Мол, грядет просмотр молодняка, а более опытные игрока перезаряжают батарейки в преддверии более статусных матчей.

Однако на сей раз будет иначе. И не только по причинам, указанным выше. Уже и не вспомнишь, когда на ноябрьский турнир наша команда привлекала столь представительный ростер. Карнаухов и Мильчаков на последнем рубеже, опытнейший Денисов и лучший игрок прошлого года Воробей в обороне, братья Костицыны, Ковыршин и Китаров в атаке.

Из соперников отметим французов, которые не раз огорчали белорусов в последние годы. В их ростере немало известных фамилий, выступающих в сильных европейских чемпионатах. Плюс, естественно, Стефан Да Коста. Главная звезда сборной Франции и один из лидеров сенсационного «Автомобилиста» набрал 24 (12+12) очка в 26 матчах этого сезона и также откликнулся на вызов.

Лявон Вольский

Весьма вероятно, что победителем минского турнира станет как раз одна из команд, которая добьется успеха в вечернем матче первого игрового дня. Особый статус поединка подчеркивают и организаторы.


За 20 минут до стартового вбрасывания и в перерыве матча Беларусь — Франция на «Чижовка-Арена» выступит Лявон Вольский. Для болельщиков обязательно прозвучит и культовая композиция «Тры чарапахi». Кстати, на ее написание Лявона вдохновила одна из песен… Offspring.

«Мы даўно не спявалі на спартыўных арэнах. Будзе цікава! Безумоўна, хочацца, каб нашы перамаглі», — сказал Вольский.

Увлекательный маршрут болельщика

Впрочем, не одним Вольским будет жить арена в эти дни. Организаторы обещают ряд интересных активностей.

Напитки и фуд-корты — это непременно, как и возможность приобрести фирменные джерси и шарф. А еще зона фан-грима. Детская зона с маскотом, рисованием плакатов и разнообразными играми. Зона «Комфорт» с фото на память и викторинами. Зона Voka с аэрохоккеем и проверкой знаний о любимой игре. Должно быть атмосферно, не правда ли?!

Матчи сборной Беларуси на «Кубке 4 наций velcom»

8 ноября (четверг), 18.15

Беларусь — Франция.

9 ноября (пятница), 19.30

Беларусь — Словения.

10 ноября (суббота), 19.30

Беларусь — Латвия.

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Теги: Минск
 
 
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С 8 по 10 ноября сборная Беларуси сыграет на турнире "Кубок 4 наций velcom". В соперниках у нашей команды будут команды Франции, Латвии и Словении. Ниже - о том, почему в эти...
 
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