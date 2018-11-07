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Сезон охоты открыли в Беларуси

08.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Сезон охоты открыли в Беларуси
С 3 ноября открыта безружейная и ружейная охота на зайца-беляка, зайца-русака из засады, с подхода, загоном с охотничьими собаками и ловчими птицами, а также на белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хоря лесного с подхода, в том числе с собаками, а также при помощи капканов и ловушек (кроме петель). Охота продлится до 27 января 2019 года и разрешается только в светлое время суток. 
Охотникам следует помнить, что при охоте на пушных животных запрещается использовать луки, арбалеты и оружие с нарезным стволом (стволами), за исключением случаев, указанных в Правилах охоты, а также ношение и использование патронов, снаряженных пулями или картечью. При этом необходимо соблюдать правила безопасности охоты, за нарушение которых наступает административная ответственность в виде штрафа до 40 базовых величин или лишение специального права на охоту.
В случае незаконной добычи запретным способом нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин с лишением права охоты. 
Гродненская правда.
 
 
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Охота продлится до 27 января 2019 года и разрешается только в светлое время суток. 
 
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