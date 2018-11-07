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За сутки на территории области произошли 2 пожара, погиб 1 человек

08.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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За сутки на территории области произошли 2 пожара, погиб 1 человек
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7 ноября в 15.39 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Били Вороновского района. В результате уничтожены имущество и кровля, повреждены стены. Погиб хозяин 1981 г.р. Причина пожара устанавливается. 
 
7 ноября в 18.26 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Рено-Лагуна на территории частного домовладения в деревне Зарудичи Сморгонского района. Огнем повреждено оборудование моторного отсека. Предполагаемая причина возгорания – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).
Гродненское ОУМЧС.
 
 
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