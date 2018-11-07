|
За сутки на территории области произошли 2 пожара, погиб 1 человек
08.11.2018 — Разное | Свислочская газета
7 ноября в 15.39 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Били Вороновского района. В результате уничтожены имущество и кровля, повреждены стены. Погиб хозяин 1981 г.р. Причина пожара устанавливается.
7 ноября в 18.26 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Рено-Лагуна на территории частного домовладения в деревне Зарудичи Сморгонского района. Огнем повреждено оборудование моторного отсека. Предполагаемая причина возгорания – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).
Гродненское ОУМЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)