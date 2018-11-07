За сутки на территории области произошли 2 пожара, погиб 1 человек



Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

7 ноября в 15.39 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Били Вороновского района. В результате уничтожены имущество и кровля, повреждены стены. Погиб хозяин 1981 г.р. Причина пожара устанавливается.

7 ноября в 18.26 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Рено-Лагуна на территории частного домовладения в деревне Зарудичи Сморгонского района. Огнем повреждено оборудование моторного отсека. Предполагаемая причина возгорания – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).