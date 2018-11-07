|
Благоустройство населенных пунктов на Городокщине
08.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Работу по благоустройству населенных пунктов Стодолищанский сельисполком проводит совместно с населением, организациями и предприятиями, расположенными на подведомственной территории. Наведение порядка на малой родине — одна из приоритетных задач, которую решают здесь. В районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов Стодолищанский сельсовет принимает участие в номинации «Лучший сельсовет».
Подробнее читайте в №84 от 02.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работу по благоустройству населенных пунктов Стодолищанский сельисполком проводит совместно с населением, организациями и предприятиями, расположенными на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)