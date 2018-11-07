Благоустройство населенных пунктов на Городокщине

Работу по благоустройству населенных пунктов Стодолищанский сельисполком проводит совместно с населением, организациями и предприятиями, расположенными на подведомственной территории. Наведение порядка на малой родине — одна из приоритетных задач, которую решают здесь. В районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов Стодолищанский сельсовет принимает участие в номинации «Лучший сельсовет».





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