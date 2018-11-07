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Благоустройство населенных пунктов на Городокщине

08.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Работу по благоустройству населенных пунктов Стодолищанский сельисполком проводит совместно с населением, организациями и предприятиями, расположенными на подведомственной территории. Наведение порядка на малой родине — одна из приоритетных задач, которую решают здесь. В районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов Стодолищанский сельсовет принимает участие в номинации «Лучший сельсовет».

Благоустройство населенных пунктов на Городокщине

 

Подробнее читайте в №84  от  02.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Работу по благоустройству населенных пунктов Стодолищанский сельисполком проводит совместно с населением, организациями и предприятиями, расположенными на...
 
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