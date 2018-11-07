Служба 101 информирует

Безопасные каникулы

Во время осенних каникул, как и в любое другое время, когда дети свободны от занятий в школе и с присущей им любознательностью познают окружающий мир, родители должны быть особенно бдительными и организовать безопасный досуг своего чада.

Во время школьных каникул проводите с детьми как можно больше времени: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте любовь к чтению, и тогда детям вряд ли придут в голову мысли о том, чтобы развлечь себя экспериментами с горящими спичками, зажигалками, свечами или пиротехникой. Ценой такого баловства может стать жизнь и здоровье детей. Поэтому важно хранить спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступных для детей местах. Задумайтесь, где и как дети проводят время, с кем они дружат, какими играми увлекаются — во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых.

Если вы отлучаетесь, поручите наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Не оставляйте детей одних в запертых квартирах и домах: в случае пожара они не смогут выйти из горящего помещения. Спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, где их сложно найти спасателям.

Если ваш ребенок все-таки остается дома один, постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным на время вашего отсутствия, предупредите, что ребенок должен согласовывать действия, в правильности которых он сомневается, с вами по телефону. Объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием. Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения внештатной ситуации, напомните, что в случае пожара нужно как можно быстрее покинуть опасное помещение и оповестить о случившемся взрослых. Выучите с детьми номера телефонов вызова экстренных служб: 101, 112 — служба спасения; 102 — милиция; 103 — скорая помощь; 104 — аварийная газовая служба. Взрослые, будьте примером для детей в безопасном обращении с огнем!

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый заместитель начальника Городокского РОЧС.

Как избежать беды?

В разгар отопительного сезона количество происшествий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления традиционно возрастает. Неправильное использование печей может привести не только к пожару, но, иногда, и к гибели людей.

Пользуясь газовыми колонками или печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак — человек начинает ощущать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе превышает 1,2% — человек умирает за несколько секунд.

Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь надо не менее, чем за два часа перед отходом ко сну.

Спасатели-пожарные предлагают запомнить также ряд других правил: в сильные морозы в печах рекомендуется протапливать два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать их перекаливания; в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход нужно своевременно очищать, чтобы он имел хорошую тягу, а также побелить известковым раствором. Делают это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины; в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в два месяца; печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки; чтобы случайно выпавших угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см; ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; не оставляйте открытыми топочные дверцы и печь без присмотра. Это прямой путь к пожару; держите мебель, дрова, одежду и другие горючие материалы на расстоянии полтора и более метров; пепел и угольки выбрасывайте не ближе 15 м от зданий; не оставляйте без присмотра печи и не позволяйте детям самостоятельно их разжигать.

Вячеслав САВИЦКИЙ, начальник Городокского РОЧС.

Не потеряйтесь в лесу!

Одной из сезонных забот спасателей является поиск людей в лесах. Нередки случаи, когда жители и гости нашего края, отправившись за ягодами и грибами, не могут самостоятельно найти дорогу к дому. С начала года спасатели республики выезжали 53 раза на поиски заблудившихся, только за прошедшую неделю — семь раз, ими было найдено 12 человек.

Люди за 60 плохо ориентируются на местности и страдают различными заболеваниями. Основная проблема при их поиске — родственники поздно обращаются за профессиональной помощью.

Собираясь в лес, обсудите с родными и близкими маршрут и время возвращения; пополните баланс мобильного телефона, проверьте заряд батареи; возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов.Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, необходимо иметь при себе медикаменты; одевайтесь ярко, наклейте на одежду светоотражающие полоски или рисунки; старайтесь запоминать как можно больше предметов — вам будет проще возвращаться.

Если вы заблудились, не паникуйте, остановитесь, попытайтесь вспомнить, откуда пришли; прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая собак; ища дорогу сами, не петляйте, ориентируйтесь по солнцу; оставляйте по дороге «зарубки». Надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь. Двигаться в темное время не рекомендуется: можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирайте высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

Сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты. Набрав номер «112», попытайтесь объяснить местонахождение.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.





Ветеран боевой службы

О работе Михаил Решетников из д. Прудники вспоминает с улыбкой. Судьба подарила ему шанс быть полезным людям — он служил водителем пожарно-аварийного спасательного поста № 13 в Пальминке — и верных товарищей, не забывающих о нем и теперь, когда он находится на заслуженном отдыхе.

12 октября, накануне его полувекового юбилея, к Михаилу Николаевичу приехали председатель райобъединения БОО «Спасатель» Иван Богданов и заместитель начальника РОЧС Дмитрий Григорьев. Поздравления, пожелания здоровья и удачи, памятные подарки…

Городокщина — второе место, где ему довелось обживаться, стала для мужчины и его семьи настоящей родиной. Уроженец Гродненщины Михаил по окончании тамошнего совхоза-техникума по специальности техник-механик приехал работать в колхоз «Заря» на Лиозненщину. Познакомился с будущей женой Татьяной. Молодые люди полюбили друг друга и приняли решение создать семью. В Городокский район переехали после заключения брака. Сын Михаила и Татьяны, Артём, пошел по стопам отца, пятый год служит в 3-й пожарной части в Витебске. Дочь Вика учится в девятом классе, занимается танцами и планирует поступать в училище искусств.

М. Решетников вспоминает: пришел на службу в 1995 г., в период создания ПАСП на территории района. Пожарным пришлось знатно потрудиться. Михаил Николаевич вместе с товарищами, например, занимался отделкой подразделения в д. Стайки. Коллективом готовились к отопительному сезону — заготавливали дрова для обогрева ПАСП, зимой по очереди топили печки.

М. Решетникову под силу был любой физический труд, не считался мужчины с личным временем, не оглядывался на других. Добросовестно работал на порученном участке, чем и сумел завоевать уважение у коллег и руководства. Сегодня юбиляр активно участвует в общественной жизни деревни и Вайханского сельсовета. Благоустраивает не только свой двор, помог сделать декоративную мельницу, которая установлена в Залучье. Жизненной установке приходить на помощь к тому, кто в ней нуждается, Михаил Решетников верен. Сельчане обращаются к нему за помощью в решении бытовых вопросов, знают, что мужчине под силу справиться практически с любой поломкой техники.

В годы службы именно от работы водителя зависело то, насколько быстро пожарные окажутся на месте возгорания. В течение 30 секунд после тревожного сообщения машина должна выехать за ворота спасательного подразделения. В это время Михаил Николаевич укладывался всегда — понимал, какую высокую цену имеет каждая секунда. «Как только сажусь за руль, — говорит наш герой, — сразу же внимание концентрирую на дороге». Навсегда в памяти Михаила Решетникова остались случаи, когда его коллегам не удалось спасти людей и те погибли на пожаре. Однако с оптимизмом смотреть в будущее помогала и сейчас помогает мысль о том, сколько жизней спасено благодаря оперативной и слаженной работе пожарных-спасателей.

Любовь ШЛЕЙКО.







Субъектам хозяйствования

Декрет Президента Беларуси от 23.11.2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» — ключевой документ по улучшению бизнес-климата в стране — кардинально меняет механизмы взаимодействия госорганов и бизнеса.

Декрет минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственности за свою работу перед обществом. Сохраняется необходимый уровень контроля со стороны государства. Согласно п.3.5 Декрета вводятся единые, систематизированные и упрощенные требования по пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капстроений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. Иные требования подлежат применению по усмотрению субъектов хозяйствования и носят рекомендательный характер.

Действующие ППБ Беларуси 01-2014 остаются обязательными для соблюдения гражданами, для применения в отношении жилфонда.

МЧС Беларуси реализован комплекс мер по оптимизации требований пожарной безопасности. Их количество сокращено более чем в 12 раз (с 770 до 62). Результат достигнут за счет исключения дублирования, объединения схожих и более простого изложения требований с сохранением необходимого уровня пожарной безопасности.

Совмин определяет обязательные для соблюдения специфические требования: по обеспечению пожарной безопасности для объектов, предназначенных для пребывания детей; объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек; объектов соцсферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей; взрывопожароопасных и пожароопасных производств; объектов ж/д транспорта и метрополитена; по противопожарному обеспечению полетов и обеспечению пожбезопасности для объектов гражданской и госавиации; по обеспечению пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта, в лесах; при осуществлении геологоразведочных работ. В компетенцию МЧС входит определение обязательных для соблюдения требований: формы плана эвакуации людей при пожаре; инструкции о порядке хранения веществ и материалов; содержания общеобъектовой инструкции по пожбезопасности; оформления наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах; программы пожарно-технического минимума; инструкции о порядке проверки состояния противопожарного водоснабжения; нормы оснащения объектов первичными средствами пожаротушения; инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожбезопасности и проверки их знаний в данной сфере; требований к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов промышленного (заводского) изготовления, теплоемких печей.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.

Техника из прошлого века

Работники Городокского РОЧС восстановили уникальный конный ход первой помощи начала прошлого века. Ретро-техника была представлена на праздновании 165-летия пожарной службы Беларуси 25 июля в Витебске. Отреставрированный конный ход будет установлен на территории РОЧС.

По сигналу наблюдателя, дежурившего на каланче, к месту пожара верхом на лошади во весь опор мчался вестовой. Он расчищал дорогу пожарному обозу и с помощью трубы извещал людей о грозящей беде. Следом устремлялся всегда бывший наготове конный ход первой помощи, вдогонку — специальные экипажи: линейки с пожарными, водяные бочки-водовозки, телеги с лестницами, шанцевым инструментом, пожарными трубами. Успех пожаротушения зависел от того, насколько быстро пожарные прибудут на место и начнут подачу воды в очаг возгорания.

В начале XX в. конный ход первой помощи был двух типов. Если около загоревшегося строения находился естественный водоем, на место выезжал насосно-линеечный конный ход, а если нет, то насосно-бочечный (такой восстановили городокские спасатели — авт.) Примчавшись к месту пожара, шестеро пожарных действовали очень быстро. Одни снимали насос, другие соединяли его с рукавами — заборным, который опускали в водоем, и пожарными, соединяемыми со стволом и стендером, который устанавливался на подземный гидрант, если к дому был подведен водопровод. Двое самых сильных работников начинали качать воду ручным насосом. Их товарищ из ствола заливал пламя водой. Трое проникали в помещения, разгребая завалы баграми и ломами. Подъезжал весь пожарный обоз, и борьба с огнем усиливалась.

Основным средством тушения пожара была заливная труба, снабженная наливным ящиком (коробом), который наполняли водой из бочек с помощью ведер и черпаков. Подача воды на пожар требовала больших усилий. Для обслуживания одной пожарной трубы назначали около полусотни человек: 12 в две смены качали коромысла насоса, восемь обслуживали выкидные рукава и ствол, остальные, выстроившись в один или два ряда, подносили к трубе ведрами или ушатами воду. Дальность действия водяной струи достигала 10 м (у самых мощных труб — 20 м).

Любовь ШЛЕЙКО.







Предупредить, чтобы не тушить

Районный этап республиканской профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей на них в жилищном фонде «За безопасность вместе» проходит на Городокщине с 15 октября по 2 ноября.

Ежегодно с началом отопительного сезона резко увеличивается количество пожаров в жилищном фонде и гибели на них людей. Их главной причиной становится человеческий фактор — несоблюдение правил безопасности или пренебрежение ими.

В акции принимают участие работники РОЧС, РОВД, учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ, энергонадзора и других служб.

В рамках акции проходят совместные рейды по проверкам противопожарного состояния домов одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, многодетных семей и других категорий граждан, мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Спасатели дают гражданам рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности жилищ, рассказывают о необходимости установки автономных пожарных извещателей, проводят встречи по вопросам безопасности в трудовых коллективах.

Городокчанам необходимо принять все меры по приведению в пожаробезопасное состояние своих домовладений. Помните о том, что затраченные на эти цели средства несравнимы с ценой вашего здоровья и жизни. Поэтому еще раз обратите внимание на исправность отопительного оборудования в своих домах, электрической проводки, проверьте автономные пожарные извещатели.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый заместитель начальника Городокского РОЧС.

Обогревайтесь правильно!

Температура за окном постепенно снижается, и люди стараются самостоятельно обогреть помещения, в том числе с помощью различных электроприборов. Необходимо помнить правила пожарной безопасности.

Пользуйтесь электрообогревателями только заводского производства, устанавливая их на безопасном (указанном в техпаспорте на изделие) расстоянии от сгораемых предметов и материалов. Не рекомендуется включать в одну розетку более двух электроприборов, чтобы не возникло короткое замыкание и, как следствие, пожар. Уходя из дома даже ненадолго, выключайте все электроприборы из розеток. Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами.

Если вы эксплуатируете газовый котел, помните, что кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк могут привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. Рекомендуем оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки. Если, войдя в помещение, вы ощущаете запах газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками — это опасно.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа необходимо немедленно прекратить его использование; перекрыть краны, открыть окна; вывести людей из загазованной зоны и организовать ее охрану (проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение); вызвать аварийную газовую службу.

Если по какой-либо причине пожар все-таки возник, сразу же звоните по телефонам «101» или «112»; постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны детям и старым людям; обязательно закройте за собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее. Дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.

«Зарядке» не место в розетке

Оставленное в розетке неиспользуемое зарядное устройство может стать причиной пожара.

Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты заряжают от электросети. Зарядное устройство, которое включили в розетку, но не используют по назначению, может представлять опасность. Находясь под напряжением, в результате скачков напряжения (технических сбоев, переключения трансформаторов и т. п.) оно способно спровоцировать пожар. Чтобы избежать возгорания зарядного устройства, использовать его нужно только в вашем присутствии, а неработающее — отключать от сети.

Современные зарядные устройства оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки.

Особенно бдительными нужно быть родителям маленьких детей, которые могут взять в рот включенное в сеть зарядное.

Важно использовать оригинальные зарядные устройств. Если для зарядки использовать более мощное, чем это необходимо, зарядное устройство, высок риск воспламенения «зарядки» или даже взрыва аккумулятора.

Опасность представляет зарядное устройство, оставленное в розетке во время грозы. Удар молнии способен вывести из строя в том числе «зарядку», которая может воспламениться.

Нельзя оставлять электроприборы в режиме ожидания, если этого не требует специфика их работы, как например, работа холодильника. Электрооборудование нужно отключить от источников энергии (вынуть штепсельные вилки из розеток). Так вы защитите себя, свой дом и имущество.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый зам. начальника Городокского РОЧС.

Пожарные – детям

Первый этап республиканской акции МЧС «В центре внимания — дети!», цель которой — предупреждение шалости с огнем и гибели людей на пожарах стартовал на Городокщине 21 августа.

Профмероприятия работники ИНиП РОЧС и члены КЮСП СШ № 1 г. Городка провели в магазинах «Глобус» и «Калинка», в которых торгуют товарами для дошкольников и школьников. Посетителям торговых объектов спасатели напомнили правила безопасности, порядок применения первичных средств пожаротушения, поиграли с детьми в игру «Чем тушить пожар?», вручили им красочные памятки и раскраски. Второй этап акции пройдет с 1 по 14 сентября в учреждениях образования, третий — с 17 по 21 сентября в дошкольных учреждениях.

Соб. инф.

Проверили магазины

Состояние противопожарной безопасности объектов райпо проверили работники Городокского РОЧС 22 августа.

В рамках изучения состояния готовности отраслевой подсистемы ГСЧС Белорусского республиканского союза потребительских обществ в центре внимания оказались магазины райпо в Городке и населенных пунктах на селе. Работники инспекции надзора и профилактики установили, что противопожарная безопасность и противопожарный режим не обеспечены на должном уровне. Так, руководство и должностные лица не полностью обеспечивают пожарные безопасность и режим на подведомственных объектах, не обеспечивают своевременное выполнение противопожарных мероприятий согласно предписаниям органов государственного пожарного надзора. Руководители и их подчиненные не должны забывать, что эти мероприятия носят не формальный характер, их основная задача — профилактика травматизма и гибели людей. Напомним, что согласно ст.304 Уголовного кодекса Беларуси за нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам предусмотрена уголовная ответственность.

Дмитрий СЕМЁНОВ,

первый заместитель начальника Городокского РОЧС.