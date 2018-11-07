"Хотел семью и детей". Психолог отвечает бисексуальному читателю, который выбрал женщину - и пожалел

Читатель попал в ловушку, которую много лет назад создал сам. Осознав свою бисексуальность, он решил жениться на нелюбимой женщине и «жить нормальной жизнью». Однако прошлое не дает ему покоя и отравляет семейную жизнь. Что посоветует психолог?

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



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— Мне 32 года. На днях отметил 6 лет со дня свадьбы. У меня очень сложные, запутанные отношения с женой. Мы познакомились на подготовительных курсах перед поступлением в институт. Она довольно быстро и открыто выразила мне свою симпатию. Я растерялся и не сказал «нет», ушел от ответа. Мы подружились. При поступлении попали в одну группу. После учебы — прогулки, студенческая самодеятельность. По 10−12 часов в сутки вместе. Нелепые попытки перейти к романтическим отношениям не выдерживали больше недели-двух, а потом опять по кругу: встречаемся — скандалим — дружим — встречаемся.

К концу первого курса я понял, что привычные со школы шутки о моей нетрадиционной сексуальной ориентации имеют под собой гораздо большие основания, чем мне бы хотелось — я влюбился в парня. И он ответил мне взаимным интересом. Мы встречались с ним год, отношения развивались на глазах у той девушки. Потом его измена, разрыв и несколько лет депрессии — все это она прошла со мной. Верила, что это у меня пройдет и мы с ней сможем быть вместе. Твердо решил больше с парнями не связываться.

Но спустя пару лет в моей жизни появился еще один мужчина, назовем его М. Доходило до откровенного абсурда — подруга не хотела отказываться от своих планов на меня, я встречался с обоими по расписанию. Потом мы с М. поссорились, я решил взять паузу в этих отношениях. Мы снова сошлись с моей подругой, у нас была близость. Подруга взяла с меня обещание, что если мы с М. расстанемся, я на ней женюсь.

Так и случилось. Мы поженились довольно быстро, потому что мотивация держать ее рядом с собой и в итоге жениться у меня была. Я очень хотел семью и детей. И боялся, что ни одна девушка, кроме нее, не проявит достаточной инициативы, чтобы завязать отношения. Она уверяла, что ее любви хватит на двоих. Она знала меня от и до.

И вот сегодня у нас две красавицы-дочери. Все, чего я хотел. Но отношения с М. не дают мне покоя. Он понимал меня, он меня чувствовал, у нас была масса общих тем и интересов. Буквально читал мои мысли. А жена говорит, что переросла все, что меня волнует, что я так и застрял в студенческом возрасте, когда хочется творчества, путешествий, развлечений. Притом, что с момента рождения старшего ребенка я забросил все свои увлечения. После работы и в выходные занимаюсь с детьми, мою посуду и полы, в общем, делаю все возможное, чтобы облегчить ее жизнь в декрете.

А она как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»: убрался — тут за шкафом пыль осталась, посуду помыл — а почему крошки со стола не вытер, ребенка переодел — почему вещи в корзинку не отнес.

И да, секс раз в месяц в среднем. Хоть я сам до свадьбы говорил, что для меня

он не особо важен, но не до такой же степени! Работа — дом — сон, и толком никакой разрядки: ни секса, ни развлечений. Жена пилит, орет. Дети все это видят… И это называется «моей любви хватит на двоих»?

Понимаю, что переделывать ее — дело гиблое, изменить можно только себя. Но как изменить себя, чтобы нам всем было хорошо, не знаю.

Комментарий психолога:

— Когда читаешь ваше письмо, возникает вопрос: где хоть один именно ваш выбор в вашей жизни?

Общаться со своей женой, будучи абитуриентами, вы начали потому, что «растерялся и не сказал „нет“, ушел от ответа»; затем еще интересней — «она взяла с меня обещание, что если мы с М. расстанемся, я на ней женюсь».

Вы хотели семью и детей? Для чего и для кого? Чтобы было «как у всех и потому что так надо»? Или потому, что хочется чувствовать себя нужным и любимым?

Но нужным и любимым можно чувствовать себя только в том случае, если чувства взаимны, а не «любви хватит на двоих» — такая схема не работает в реальной жизни.

Вы «боялись, что кроме нее, ни одна девушка не проявит достаточной инициативы, чтобы завязать отношения» — а где ваша инициатива? Или вы боялись, что никакая другая девушка не примет вашу бисексуальную ориентацию?



timdunant.nl

В этой ситуации вам необходимо определиться — кто вы? С кем вы хотите строить отношения и семью? Однако, следует помнить: даже при условии, что вы найдете человека, который будет вас понимать с полуслова, чувствовать, «читать ваши мысли», как это было с М., спорных моментов, конфликтов, разногласий избежать полностью не удастся. Но, с другой стороны, при взаимной любви, схожести интересов и мнений все острые углы обойти проще, а бытовые мелочи (как в вашем случае с женой) не раздуваются до невероятных масштабов и не мешают счастливо жить.

Ваша жена виновата лишь в том, что сильно вас любит (или любила). Она приняла вас таким, какой вы есть, ждала, делила с другим, прощала, была очень настойчива в достижении своих целей. И, как множество наших женщин, надеялась, что все это вы «перерастете», остепенитесь с появлением семьи и, наконец, заметите, какая она хорошая и любящая. И в этом главная ошибка, потому что влюбить в себя, как и влюбиться насильно еще никому не удавалось. В этой ситуации очень сложно сделать так, «чтобы нам всем было хорошо».

Для начала вам нужно четко понять, чего вы хотите от жизни и от отношений, не боясь при этом ни осуждения общества, ни того, что вы станете «нехорошим» для других. Нужно честно сказать супруге, что вы к ней чувствуете, и услышать в ответ правду о ее чувствах к вам. И тогда уже нужно будет определяться, что вам делать дальше.

Удачи вам, смелости и честности перед собой и другими.