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"Хотел семью и детей". Психолог отвечает бисексуальному читателю, который выбрал женщину - и пожалел
Читатель попал в ловушку, которую много лет назад создал сам. Осознав свою бисексуальность, он решил жениться на нелюбимой женщине и «жить нормальной жизнью». Однако прошлое не дает ему покоя и отравляет семейную жизнь. Что посоветует психолог?
— Мне 32 года. На днях отметил 6 лет со дня свадьбы. У меня очень сложные, запутанные отношения с женой. Мы познакомились на подготовительных курсах перед поступлением в институт. Она довольно быстро и открыто выразила мне свою симпатию. Я растерялся и не сказал «нет», ушел от ответа. Мы подружились. При поступлении попали в одну группу. После учебы — прогулки, студенческая самодеятельность. По 10−12 часов в сутки вместе. Нелепые попытки перейти к романтическим отношениям не выдерживали больше недели-двух, а потом опять по кругу: встречаемся — скандалим — дружим — встречаемся.
К концу первого курса я понял, что привычные со школы шутки о моей нетрадиционной сексуальной ориентации имеют под собой гораздо большие основания, чем мне бы хотелось — я влюбился в парня. И он ответил мне взаимным интересом. Мы встречались с ним год, отношения развивались на глазах у той девушки. Потом его измена, разрыв и несколько лет депрессии — все это она прошла со мной. Верила, что это у меня пройдет и мы с ней сможем быть вместе. Твердо решил больше с парнями не связываться.
Но спустя пару лет в моей жизни появился еще один мужчина, назовем его М. Доходило до откровенного абсурда — подруга не хотела отказываться от своих планов на меня, я встречался с обоими по расписанию. Потом мы с М. поссорились, я решил взять паузу в этих отношениях. Мы снова сошлись с моей подругой, у нас была близость. Подруга взяла с меня обещание, что если мы с М. расстанемся, я на ней женюсь.
Так и случилось. Мы поженились довольно быстро, потому что мотивация держать ее рядом с собой и в итоге жениться у меня была. Я очень хотел семью и детей. И боялся, что ни одна девушка, кроме нее, не проявит достаточной инициативы, чтобы завязать отношения. Она уверяла, что ее любви хватит на двоих. Она знала меня от и до.
И вот сегодня у нас две красавицы-дочери. Все, чего я хотел. Но отношения с М. не дают мне покоя. Он понимал меня, он меня чувствовал, у нас была масса общих тем и интересов. Буквально читал мои мысли. А жена говорит, что переросла все, что меня волнует, что я так и застрял в студенческом возрасте, когда хочется творчества, путешествий, развлечений. Притом, что с момента рождения старшего ребенка я забросил все свои увлечения. После работы и в выходные занимаюсь с детьми, мою посуду и полы, в общем, делаю все возможное, чтобы облегчить ее жизнь в декрете.
А она как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»: убрался — тут за шкафом пыль осталась, посуду помыл — а почему крошки со стола не вытер, ребенка переодел — почему вещи в корзинку не отнес.
И да, секс раз в месяц в среднем. Хоть я сам до свадьбы говорил, что для меня
Понимаю, что переделывать ее — дело гиблое, изменить можно только себя. Но как изменить себя, чтобы нам всем было хорошо, не знаю.
Комментарий психолога:
— Когда читаешь ваше письмо, возникает вопрос: где хоть один именно ваш выбор в вашей жизни?
Общаться со своей женой, будучи абитуриентами, вы начали потому, что «растерялся и не сказал „нет“, ушел от ответа»; затем еще интересней — «она взяла с меня обещание, что если мы с М. расстанемся, я на ней женюсь».
Вы хотели семью и детей? Для чего и для кого? Чтобы было «как у всех и потому что так надо»? Или потому, что хочется чувствовать себя нужным и любимым?
Но нужным и любимым можно чувствовать себя только в том случае, если чувства взаимны, а не «любви хватит на двоих» — такая схема не работает в реальной жизни.
Вы «боялись, что кроме нее, ни одна девушка не проявит достаточной инициативы, чтобы завязать отношения» — а где ваша инициатива? Или вы боялись, что никакая другая девушка не примет вашу бисексуальную ориентацию?
В этой ситуации вам необходимо определиться — кто вы? С кем вы хотите строить отношения и семью? Однако, следует помнить: даже при условии, что вы найдете человека, который будет вас понимать с полуслова, чувствовать, «читать ваши мысли», как это было с М., спорных моментов, конфликтов, разногласий избежать полностью не удастся. Но, с другой стороны, при взаимной любви, схожести интересов и мнений все острые углы обойти проще, а бытовые мелочи (как в вашем случае с женой) не раздуваются до невероятных масштабов и не мешают счастливо жить.
Ваша жена виновата лишь в том, что сильно вас любит (или любила). Она приняла вас таким, какой вы есть, ждала, делила с другим, прощала, была очень настойчива в достижении своих целей. И, как множество наших женщин, надеялась, что все это вы «перерастете», остепенитесь с появлением семьи и, наконец, заметите, какая она хорошая и любящая. И в этом главная ошибка, потому что влюбить в себя, как и влюбиться насильно еще никому не удавалось. В этой ситуации очень сложно сделать так, «чтобы нам всем было хорошо».
Для начала вам нужно четко понять, чего вы хотите от жизни и от отношений, не боясь при этом ни осуждения общества, ни того, что вы станете «нехорошим» для других. Нужно честно сказать супруге, что вы к ней чувствуете, и услышать в ответ правду о ее чувствах к вам. И тогда уже нужно будет определяться, что вам делать дальше.
Удачи вам, смелости и честности перед собой и другими.
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"Хотел семью и детей". Психолог отвечает бисексуальному читателю, который выбрал женщину - и пожалел
Читатель попал в ловушку, которую много лет назад создал сам. Осознав свою бисексуальность, он решил жениться на нелюбимой женщине и "жить нормальной жизнью"....
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