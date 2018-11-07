Этот макияж сделает вас красавицей, но его никто не заметит. Ловите инструкцию от визажиста

Недавно мы показывали вам , как сделать знаменитый голливудский макияж с алой помадой. А если вы поклонница нюда и предпочитаете «макияж без макияжа» — для вас сегодняшний выпуск.

Визажист Алеся Волкова покажет, как сделать идеальный нюдовый макияж — тот, что помогает чувствовать себя максимально уверенно, но остается абсолютно незаметным для окружающих. Да-да, та самая «естественная красота» для первого совместного похода в бассейн с любимым — и не благодарите.

1. Чтобы сделать незаметный макияж, нужно очень внимательно посмотреть на себя и понять, какая у вас внешность, что является именно вашей особенностью. Например, у меня очень светлая, тонкая кожа с синевой в зоне под глазами, светлые ресницы и брови. Отталкивайтесь именно от своих внешних данных. Тогда можно будет подобрать те средства, которые нужны.

Кроме того, очень важно качество кожи лица. Чем меньше проблем, тем более незаметным в итоге будет мейкап.

2. Сначала наносим кремовый хайлайтер на выступающие точки лица. Моя кожа и так сияет, и я хочу это подчеркнуть.

2. Выбираем тонирующее средство. Для меня лучшие варианты для незаметного макияжа — это корейские bb-, cc-крема, а также кушоны. Именно их совершенно не видно на коже в отличие от стандартного тона. Однако цвета у этих средств далеко не всегда подходят для белорусских девушек, поэтому будьте внимательны при выборе оттенка.

3. Затем берем очень плотный консилер. Наносим его только на те места, где он не будет скатываться. В частности, на внутренний уголок глаза и на внешний. Такой метод нанесения скрывает недостатки, но не оставляет впечатления маски.

4. Припудриваем область вокруг глаз. Остальные зоны — по потребности. Я хочу оставить лицо сияющим, поэтому не использую много пудры.

5. После повторно наносим на скулы кремовый хайлайтер. Втушовываем его спонжем.

6. Делаем красивые брови. Чтобы использование карандаша осталось незамеченным, просто заполняем цветом пробелы, оставляя форму брови естественной. Важно, чтобы карандаш идеально сочетался с цветом волосков. Причесываем брови, закрепляя их гелем.

7. На веки наносим плотные кремовые тени в цвет кожи. Это поможет скрыть венки на верхнем веке.

8. Делаем естественный румянец и придаем тот же оттенок губам. Нужно выбирать средство, максимально близкое к цвету вашего натурального румянца. Я выбираю кремовый тинт для губ и щек и наношу его, растушевывающихся кистью или вбивая пальцами. Так покрытие получается очень тонким и незаметным.

9. На этом следовало бы закончить мейкап, так как я блондинка, и в естественном виде у меня светлые ресницы. Однако я добавляю тонкий слой коричневой туши только на верхние ресницы. Но можно оставлять глаза совсем ненакрашенными. Или, наоборот, если у вас черные ресницы, можно тонко нанести тушь — и она будет незаметна. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно, а макияж выглядел уместно.

Напоминаем, чтобы получить макияж от Алеси, вам нужно отправить письмо по адресу lina@tutby.com. В теме письма укажите: "хочу к Алесе Волковой". Напишите, почему вам нужна помощь визажиста, не забудьте прикрепить фото, а также указать телефон для связи (если не прикрепить фото и не указать телефон (а вы часто так делаете) — чуда не случится). Ждем ваших писем.