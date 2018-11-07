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Хэтчбек Skoda Scala: первое изображение интерьера

08.11.2018 08:56 — Разное | Tut.by  
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Компания Skoda уже в привычной для себя манере продолжает поэтапное рассекречивание будущей новинки гольф-класса (европейский C-сегмент). Внешность и салон машины пока скрыты под камуфляжем, но ранее чехи уже поделились некоторыми техническими подробностями, а теперь обнародовали дизайнерский эскиз внутреннего убранства Scala.


Выполненный в соответствии с новой фирменной концепцией интерьер серийной «пятидверки» во многом заимствует черты концепта Vision RS, представленного в начале октября. Из его особенностей — расположенный высоко на передней панели дисплей информационно-развлекательной системы диагональю до 9,2 дюймов (у базовых версий — 6,5 дюймов), обрамление которого будет перекликаться с контурными линиями капота. Для удобства пользования сенсорным экраном предусмотрен эргономичный упор для запястья. Среди опций — цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном и пятью вариантами дизайна и фоновая подсветка интерьера (белая или красная).

Также разработчики говорят о мягкой отделке дверей и передней панели, имеющих «особую кристаллическую структуру», по желанию можно заказать отделку сидений микрофиброй (искусственной замшей) Suedia.

Все детали о Scala будут раскрыты через месяц — мировая премьера нового хэтчбека Skoda состоится 6 декабря в Тель-Авиве.

 
 
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Внешность и салон машины пока скрыты под камуфляжем, а пока чехи обнародовали дизайнерский эскиз внутреннего убранства Scala.
 
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