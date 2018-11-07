|
Хэтчбек Skoda Scala: первое изображение интерьера
Компания Skoda уже в привычной для себя манере продолжает поэтапное рассекречивание будущей новинки гольф-класса (европейский C-сегмент). Внешность и салон машины пока скрыты под камуфляжем, но ранее чехи уже поделились некоторыми
Выполненный в соответствии с новой фирменной концепцией интерьер серийной «пятидверки» во многом заимствует черты концепта
Также разработчики говорят о мягкой отделке дверей и передней панели, имеющих «особую кристаллическую структуру», по желанию можно заказать отделку сидений микрофиброй (искусственной замшей) Suedia.
Все детали о Scala будут раскрыты через месяц — мировая премьера нового хэтчбека Skoda состоится 6 декабря в Тель-Авиве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешность и салон машины пока скрыты под камуфляжем, а пока чехи обнародовали дизайнерский эскиз внутреннего убранства Scala.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)