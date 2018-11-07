Хэтчбек Skoda Scala: первое изображение интерьера

Компания Skoda уже в привычной для себя манере продолжает поэтапное рассекречивание будущей новинки гольф-класса (европейский C-сегмент). Внешность и салон машины пока скрыты под камуфляжем, но ранее чехи уже поделились некоторыми техническими подробностями , а теперь обнародовали дизайнерский эскиз внутреннего убранства Scala.





Выполненный в соответствии с новой фирменной концепцией интерьер серийной «пятидверки» во многом заимствует черты концепта Vision RS , представленного в начале октября. Из его особенностей — расположенный высоко на передней панели дисплей информационно-развлекательной системы диагональю до 9,2 дюймов (у базовых версий — 6,5 дюймов), обрамление которого будет перекликаться с контурными линиями капота. Для удобства пользования сенсорным экраном предусмотрен эргономичный упор для запястья. Среди опций — цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном и пятью вариантами дизайна и фоновая подсветка интерьера (белая или красная).

Также разработчики говорят о мягкой отделке дверей и передней панели, имеющих «особую кристаллическую структуру», по желанию можно заказать отделку сидений микрофиброй (искусственной замшей) Suedia.

Все детали о Scala будут раскрыты через месяц — мировая премьера нового хэтчбека Skoda состоится 6 декабря в Тель-Авиве.