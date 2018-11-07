В Бресте на 4 года колонии осудили за дедовщину старшину

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Суд Московского района 5 ноября рассмотрел уголовное дело по обвинению старшины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 455 УК РБ (Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием либо совершенное с применением оружия), сообщается на официальном сайте Верховного суда РБ.





Обвиняемый проходил службу в должности командира разведывательного отделения разведывательного взвода войсковой части в воинском звании старшина.









«Являясь начальником для военнослужащих, призванных на срочную военную службу, желая самоутвердиться в воинском коллективе и показать свое мнимое превосходство как начальника над подчиненными ему военнослужащими, применил в отношении пяти военнослужащих срочной службы физическое насилие, выразившееся в умышленном нанесении побоев по различным частям тела военнослужащих, чем причинил им телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, и моральные страдания», – говорится в приговоре.



