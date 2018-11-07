Белоруска просит защитить инвалидов от МРЭК

Суть истории такова:

– Я до недавнего времени являлась инвалидом 3-ей группы, которая была присвоена мне бессрочно в 2011 году после трёх заседаний МРЭКа (на протяжении 3-х лет). Но эта бессрочная группа была с меня почему-то снята 24.10.2018 г. - что я считаю преступлением в отношении меня, – описывает ситуация Тамара Устьянцева. – Так как мне абсолютно не хватает денег на лекарства в связи с постоянно ухудшающимся состоянием здоровья, то я решила поискать какую-либо небольшую официальную надомную работу; стала узнавать, какие нужны документы и т.д. Мне в одном месте сказали, что для официального трудоустройства необходимо взять такую справку из МРЭКа, которые выдавались ею в 2014 г. по поводу рекомендаций относительно трудоустройства инвалидов третьей группы - сколько часов в день инвалиду третьей группы можно работать и т.п.





Поэтому я и обратилась снова в в ГУЗ «Брестской областной медико-реабилитационной экспертной комиссии» за этой справкой. Там мне сказали, что такую справку, как давали раньше, а для получения справки нового образца я должна обратиться к своему лечащему врачу по месту жительства и пройти заново обследование МРЭК. Я просила сообщить мне, что это за новые правила - нормы законодательства, но мне никто ничего не объяснил.





Пришлось проходить обследования, при которых у меня были выявлены новые заболевания, лечащим терапевтом даже было предложено лечь в стационар для продолжения обследования и лечения. Но так как МРЭК была назначена на 24 октября, я не могла это сделать сразу, о чем и сказала своему терапевту. В итоге решили сначала разобраться с МРЭКом, а потом уже с остальным. Тем более, что на консультации у областного ортопеда мне была рекомендована еще и операция по фиксации аппаратом Елизарова голеностопного сустава.









Но в итоге история с получением рекомендаций, где, как и сколько может работать Тамара закончилась снятием группы инвалидности.





«Когда я зашла в кабинет, где заседал МРЭК, то я увидела лежащей на столе уже заранее оторванную из моего удостоверения мою фотографию!!! Что является доказательством того, что решение об отмене мне инвалидности было принято «почему-то» заранее!-- рассказывает женщина. – Давно ходят слухи, что органы МРЭК имеют негласные указания руководства как можно меньше давать нуждающимся больным людям инвалидности. То есть, по слухам, работники МРЭК ориентированы на то, чтобы снять группу инвалидности, а состояние здоровья пациента их не интересует – что и доказывает ситуация со мной!»

Интересно, что вовсе непонятно, зачем такая справка понадобилась воо .





Согласно информации от директора РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации доктора медицинских наук, профессора В. СМЫЧКО, которую он изложил газете «Советская Белоруссия»: «С мая (2016 г.) прошлого года МРЭКи отказались от практики выдачи трудовых рекомендаций, кем инвалид может работать, кем нет. Теперь только определяются виды труда, которые конкретному человеку противопоказаны. Иными словами, инвалид может работать по любой специальности, по какой хочет, если работа не ухудшает состояние здоровья и у него нет противопоказаний к конкретной профессии, согласно специальному приказу по профилактическим осмотрам Министерства здравоохранения». Но в данном случае именно «практика выдачи трудовых рекомендаций», от которой якобы отказались, сыграла ключевую роль. Женщина не выздоровела, наоборот, приобрела новые заболевания, но группы инвалидности, которая у нее была пожизненной, лишилась.





Тамара Устьянцева возмущена такой ситуацией и собирает под своей петицией недовольных работой МРЭК пописи тех, кто имеет аналогичное мнение. Документ планируется направить Александр Лукашенко, министру здравоохранения и в иные компетентные органы.



