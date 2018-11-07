Алесь Логвинец снова пытается получить официальную регистрацию

Как раньше говорил Логвинец, основные цели «Дзеі» -- содействие демократическим изменениям в стране, в том числе национальному возрождению, гражданское образование, формирование лидеров.





«Белорусскому партизану» Алесь Логвинец рассказал о том, намерен ли создавать политическую партию и участвовать в президентских выборах.





-- Будет зарегистрирована организация или нет – это вопрос не к нам, однако формально мы сделаем все, что для этого необходимо, -- говорит Алесь Логвинец. -- А вообще съезд -- это прекрасная возможность для единомышленников встретиться, поговорить, обсудить планы. Заодно оформим необходимые документы и подадим их в Министерство юстиции.





-- У вас же уже была одна попытка регистрации?





-- Да, неудачная. Нам отказали из-за каких-то описок. Хотя мы были в контакте с представителями Минюста и говорили, что если вдруг есть какие-то неточности, то мы готовы их исправить и ответить на любые вопросы. Чиновники молчали-молчали, а потом пришло письмо с отказом в регистрации. Это было летом прошлого года. Мы провели учредительный съезд 20 мая, на протяжении месяца подали документы на регистрацию, а отказ получили в июне.





Но мы были готовы к проведению очередного съезда. Мы никуда не торопимся. У нас есть регистрация в Литве, но нам хочется, чтобы белорусское государство тоже официально признало, что есть группа граждан, которые хотят действовать вместе и добиваться своих целей.





-- В социальных сетях отмечено, что 10 ноября состоится съезд политической организации. Вы будете регистрировать политическую партию или общественное движение?





-- В соцсетях просто ограниченный выбор, поэтому так отмечено. «Дзея» -- общественно-политическое объединение граждан, которые хотят защищать свои права и права других неравнодушных белорусов. Мы будем подавать документы на регистрацию общественного объединения.









-- Руководителем остаетесь вы, верно?





-- Я не был руководителем. У нас горизонтальный принцип управления. Сейчас мы этот момент обсуждаем и, скорее всего, у нас не будет ни одного формального руководителя. То есть если разговор про бюрократию и партийных бонз – то это не к нам.





-- Какие цели у вас на ближайшее время? Например, в президентских выборах участвуете?





-- Главное, что мы будем делать – это расширять круг наших единомышленников и заниматься решением совершено конкретных вопросов, что мы сейчас успешно дел в регионах. Пока никаких конкретных планов на президентские выборы у нас нет. Мы не политическая партия и пока никто из наших членов не ведет речь о ее создании.







