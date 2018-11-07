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Алесь Логвинец снова пытается получить официальную регистрацию
На 10 ноября запланирован очередной учредительный съезд общественной организации «Дзея», которую создал политолог, общественный активист, один из бывших лидеров Движения «За свободу» Алесь Логвинец.
Как раньше говорил Логвинец, основные цели «Дзеі» -- содействие демократическим изменениям в стране, в том числе национальному возрождению, гражданское образование, формирование лидеров.
«Белорусскому партизану» Алесь Логвинец рассказал о том, намерен ли создавать политическую партию и участвовать в президентских выборах.
-- Будет зарегистрирована организация или нет – это вопрос не к нам, однако формально мы сделаем все, что для этого необходимо, -- говорит Алесь Логвинец. -- А вообще съезд -- это прекрасная возможность для единомышленников встретиться, поговорить, обсудить планы. Заодно оформим необходимые документы и подадим их в Министерство юстиции.
-- У вас же уже была одна попытка регистрации?
-- Да, неудачная. Нам отказали из-за каких-то описок. Хотя мы были в контакте с представителями Минюста и говорили, что если вдруг есть какие-то неточности, то мы готовы их исправить и ответить на любые вопросы. Чиновники молчали-молчали, а потом пришло письмо с отказом в регистрации. Это было летом прошлого года. Мы провели учредительный съезд 20 мая, на протяжении месяца подали документы на регистрацию, а отказ получили в июне.
Но мы были готовы к проведению очередного съезда. Мы никуда не торопимся. У нас есть регистрация в Литве, но нам хочется, чтобы белорусское государство тоже официально признало, что есть группа граждан, которые хотят действовать вместе и добиваться своих целей.
-- В социальных сетях отмечено, что 10 ноября состоится съезд политической организации. Вы будете регистрировать политическую партию или общественное движение?
-- В соцсетях просто ограниченный выбор, поэтому так отмечено. «Дзея» -- общественно-политическое объединение граждан, которые хотят защищать свои права и права других неравнодушных белорусов. Мы будем подавать документы на регистрацию общественного объединения.
-- Руководителем остаетесь вы, верно?
-- Я не был руководителем. У нас горизонтальный принцип управления. Сейчас мы этот момент обсуждаем и, скорее всего, у нас не будет ни одного формального руководителя. То есть если разговор про бюрократию и партийных бонз – то это не к нам.
-- Какие цели у вас на ближайшее время? Например, в президентских выборах участвуете?
-- Главное, что мы будем делать – это расширять круг наших единомышленников и заниматься решением совершено конкретных вопросов, что мы сейчас успешно дел в регионах. Пока никаких конкретных планов на президентские выборы у нас нет. Мы не политическая партия и пока никто из наших членов не ведет речь о ее создании.
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На 10 ноября запланирован очередной учредительный съезд общественной организации «Дзея», которую создал политолог, общественный активист, один из бывших лидеров...
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