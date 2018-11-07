Глава Бреста рассказал, кто оплачивает подготовку к 1000-летию города

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«Многие журналисты говорят, что Бресту дали денег на 1000-летие. Это абсолютно не правильный подход. Все дороги – это все за областной и городской бюджеты. Республиканский бюджет – это здания республиканских структур (налоговая, прокуратура) и 50% Западного обхода», – сказал журналистам 7 ноября председатель Брестского горисполкома во время рабочей комиссии по первой очереди Партизанского проспекта.









Напомним, Министерство финансов Беларуси предоставило Брестчине кредит на сумму около 10 млн долларов «в целях обеспечения выполнения плана мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста».

Деньги выделены «за счет средств, предусмотренных на предоставление бюджетных кредитов, ссуд и займов», говорится в постановлении Совмина №270 от 10 апреля 2018 года. Срок возврата – с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2021 года ежеквартально равными долями.



