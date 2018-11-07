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Мать 12 лет просидела у постели лежащего в коме сына и дождалась его пробуждения
В Китае пациент Ван Шубао провел в коме 12 лет, все это время его престарелая мать круглосуточно заботилась о нем. Об этом сообщает издание The Mirror.
Фото: Jining News
Ван попал в аварию в 2006 году в городе Шоугуан провинции Шаньдун на востоке страны. 36-летнего мужчину полностью парализовало, он впал в кому. Все расходы на лечение взяла его тогда 63-летняя мать Вэй Минъин. Женщина, муж которой умер много лет назад, отдала врачам все накопленные деньги и годами проводила у постели сына дни и ночи. Когда средств перестало хватать, она взяла в долг 120 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей).
В какой-то момент у Вэй вообще не было денег, а долг приходилось отдавать, поэтому она не ела целый месяц. «Мой рот и язык пересохли. Я пила только воду», — рассказала китаянка. За эти недели она похудела на 20 килограммов и сейчас весит всего 30 килограммов.
Тем не менее 75-летняя женщина находит в себе силы вставать в пять утра, умывать и купать сына, кормить его, выносить за ним утку, делать ему массаж и перекладывать, чтобы у него не образовывалось пролежней.
Недавно Ван впервые открыл глаза и улыбнулся матери,
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В Китае пациент Ван Шубао провел в коме 12 лет, все это время его престарелая мать круглосуточно заботилась о нем. Об этом сообщает издание The Mirror.
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