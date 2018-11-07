Для реставрации Кревского замка собирают камни, через социальные сети

Belsat.eu разбирался, к чему здесь Великий Октябрь и куда идут деньги государственной программы «Замки Беларуси». разбирался, к чему здесь Великий Октябрь и куда идут деньги государственной программы «Замки Беларуси».





Журналист и краевед Глеб Лободенко написал на своей странице в «Facebook» призыв «время собирать камни». Сообщение касается Кревского замка: «Все [камни – belsat.eu], которые ранее вывалились из стен, подняты с земли и аккуратно вставлены на место, но ясно, что за столько лет разрушения многое растащили по стройкам люди… Сейчас ищут некое комплексное решение проблемы, но, в то же время, реставраторы будут благодарны каждому, кто привезет в Крево хоть сколько-нибудь камней».





Глеб утверждает, что финансирование на реставрацию есть. Этот призыв, скорее, о ритуальном возвращении истории, к которому может присоединиться каждый.





Кревский замок входит в список 38 замков, дворцов и замчищ государственной программы «Замки Беларуси». На ее реализацию было потрачено более 131 млрд неденоминированных рублей [около 15 млн долларов – belsat.eu], почти вся сумма пошла из местных бюджетов, Минск помог только суммой чуть более 2 млрд неденоминированных рублей.









Реконструкция Кревского замка, 1301-1500 гг. Фото https://smorgon.org/





На консервацию остатков оборонительных стен Кревского замка в Сморгонском районе планировалось потратить около 5 млрд неденоминированных рублей и закончить работу в 2015 году. При всей значимости и высоких суммах финансирования сроки программы продлены до 2020 года.









Руины Кревского замка. Художник Наполеон Орда, 1873-1883 гг. Фото https://smorgon.org/





Еще в XVIII веке Кревский замок был в хорошем состоянии. Нынешний его вид – результат столетней давности. Замок оказался на территории, захваченной немцами, более двух лет держал оборону в буквальном смысле на передовой и 21 июля 1917 года был почти полностью разрушен после атаки российской артиллерии.





После заключения Рижского мирного договора 1921 года Кревский замок оказался в составе польского государства. В конце 1920-ых польские специалисты начали консервацию остатков Княжеской башни, но до реставрации тогда дело так и не дошло. С приходом советской власти о нем снова забыли и даже чуть не уничтожили окончательно.





Антон Астапович, председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, соучредитель агентства путешествий «Куфэрак падарожжаў», в разговоре с корреспондентом «Онлайнера» рассказал, что госпрограмму «Замки Беларуси» так и не увидели ни в Гольшанах, ни в Крево, ни в Новогрудке. Реставрационные работы проводились только в Мирском и Несвижском замках.





«Из всего задуманного и запланированного в далеком 2002 году реализовали на сегодняшний день не более 30%. Какой смысл создавать еще одну программу, если не выполнена предыдущая? Два одновременно запущены государственные проекты, которые, по сути, одинаковы – это можно назвать не иначе как распыление бюджетных средств».





Возвращаясь в Крево, значение для наследия имеют не только стены замка. Здесь была подписана Кревская уния, соглашение о династическим союзе между Польским королевством и Великим княжеством Литовским. О том, что было с Кревском замком до начала его реставрации и как к работам относятся местные жители, говорит уроженец Сморгони, художник Андрей Анро:





«В целом я за реставрацию, за консервацию и за наблюдение за разрушением, которое так или иначе происходит с нашими памятниками архитектуры, но это наблюдение художника. Возможно, для будущих поколений я частично бы восстановил Кревский замок, устроил внутренний двор, но и оставил части того, что есть, законсервировал кусочек нашего времени максимально незаметно.





То, что я увидел в Крево, а именно каменную кладку – мне понравилось, вопросы к современному кирпичу и его формы, хотелось бы более осторожной и вдумчивой работы, с привлечением специалистов из-за границы, если своих не имеем, но идея привезти свой камень для восстановления замка звучит круто, это как оставить свой след в истории Беларуси, а после привозить гостей и хвастаться, что вон тот камень привез ты, а это камень того. Кстати, подобная практика была же и раньше, когда делались дороги из брусчатки и для проезда по будущей дороге взимался налог в виде камня».





Пока же гражданское общество собирает камни для Крево на фоне скандалов с реконструкцией по-белорусски, когда кирпич сочетается с пластиковыми окнами и современной металлочерепицей. Например, в усадьбе Огинского в Залесье была восстановлена оранжерея, более высокая, чем задуманное архитектором здание.









Помимо этого, звучат и вопросы, как будет после реконструкции. Будет ли введен платный вход, как в Несвижском замке. Или в Кревский замок, камни для которого собирают по всей Беларуси, смогут входить все желающие? А, возможно, собственный камень и будет пожизненным входным билетом.







