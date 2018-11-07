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Бывший генсек НАТО: Беларуси следует брать пример с Украины и Грузии

08.11.2018 08:02 — Разное | Партизан  
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью «Польскому радио»заявил, что Альянс и ЕС при условии проведения реформ, готовы в перспективе принять Беларусь в свои ряды.



По мнению Расмуссена, Беларуси стоит брать пример с Украины и Грузии. Он считает, что Беларусь пока не является демократическим государством.

«Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске, и это единственный путь двигаться вперед», — считает бывший генсек НАТО.

«Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Беларусь. Мы уже видели, как Россия подталкивает белорусские власти разместить в стране базы и обеспечить присутствие российских сил в Беларуси на постоянной основе», — заявил Расмуссен.

Он также считает, что Беларусь могла бы в будущем сыграть очень важную роль, как буфер между Европой и Россией.

«Однако в ЕС и НАТО есть интерес к включению Беларуси в наши ряды. Однако, конечно, чтобы сделать это в полной мере, Беларуси нужны реформы и демократия», — отметил Расмуссен.


 
Теги: Минск
 
 
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью «Польскому радио»заявил, что Альянс и ЕС при условии проведения реформ, готовы в перспективе...
 
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