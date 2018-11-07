Бывший генсек НАТО: Беларуси следует брать пример с Украины и Грузии









По мнению Расмуссена, Беларуси стоит брать пример с Украины и Грузии. Он считает, что Беларусь пока не является демократическим государством.





«Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске , и это единственный путь двигаться вперед», — считает бывший генсек НАТО.





«Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Беларусь. Мы уже видели, как Россия подталкивает белорусские власти разместить в стране базы и обеспечить присутствие российских сил в Беларуси на постоянной основе», — заявил Расмуссен.





Он также считает, что Беларусь могла бы в будущем сыграть очень важную роль, как буфер между Европой и Россией.





«Однако в ЕС и НАТО есть интерес к включению Беларуси в наши ряды. Однако, конечно, чтобы сделать это в полной мере, Беларуси нужны реформы и демократия», — отметил Расмуссен.



