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Футболисты из Европейской Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы

08.11.2018 07:56 — Разное | Партизан  
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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его организация сурово накажет игроков, которые будут выступать в Европейской Суперлиге.



Функционер пообещал, что эти футболисты будут отстранены от участия в чемпионатах мира, а также в европейском первенстве и национальных лигах. 

"Ты или с нами, или без нас. Если ты будешь играть в Суперлиге, то тебе будет закрыта дорога на чемпионат мира, Европы, и даже в национальные лиги. Все включено", — цитирует Инфантино The Guardian. 

"Идея в том, что либо ты участвуешь в турнирах ФИФА, либо в Суперлиге. Таков наш подход. Но, конечно, юристы могут спорить об этом вечно", — отметил чиновник ФИФА Алисдер Белл. 


Ранее журнал "Шпигель" опубликовал секретные документы и переписку, согласно которым 11 европейских топ-клубов собираются выйти из УЕФА и учредить собственный турнир — Суперлигу. 


 
 
Ссылка на источник 21
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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его организация сурово накажет игроков, которые будут выступать в Европейской Суперлиге.
 
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