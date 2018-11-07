Футболисты из Европейской Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы









Функционер пообещал, что эти футболисты будут отстранены от участия в чемпионатах мира, а также в европейском первенстве и национальных лигах.





"Ты или с нами, или без нас. Если ты будешь играть в Суперлиге, то тебе будет закрыта дорога на чемпионат мира, Европы, и даже в национальные лиги. Все включено", — цитирует Инфантино The Guardian.





"Идея в том, что либо ты участвуешь в турнирах ФИФА, либо в Суперлиге. Таков наш подход. Но, конечно, юристы могут спорить об этом вечно", — отметил чиновник ФИФА Алисдер Белл.









Ранее журнал "Шпигель" опубликовал секретные документы и переписку, согласно которым 11 европейских топ-клубов собираются выйти из УЕФА и учредить собственный турнир — Суперлигу.



