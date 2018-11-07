Похоже, лидер «Челси» сыграет против БАТЭ в Борисове

На «Борисов-Арене» «Челси» поддержат до тысячи болельщиков. Они прилетели даже из Японии и уже кайфуют от Минска





Бельгийский полузащитник не участвовал в избиении БАТЭ на «Стэмфорд Бридж». Травма спины не позволила Азару сыграть еще в нескольких матчах внутреннего первенства. В воскресенье бельгиец впервые с 20 октября вышел на поле, сыграв полчаса против «Кристал Пэлас».





Но приезд Азара в Беларусь был под вопросом. Как сообщал standard.co.uk, главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил предоставить отдых одному из лидеров команды. Однако в итоге бельгиец в Минск прилетел, а итальянец рассчитывает выпустить свою главную звезду на газон «Борисов-Арены».





– Врачи разрешили ему прилететь с командой, никакого риска здесь они не видят, – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции в столице Беларуси. – Я считаю, что он должен получать определенную игровую нагрузку. В последнем матче Эден отыграл 30 минут, сейчас думаем о 45-50 минутах.









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Эден Азар – мотор «Челси» в нынешнем сезоне. До получения травмы он с семью голами в девяти матчах единолично возглавлял список бомбардиров АПЛ. Сейчас он делит лидерство с Обамеянгом и Агуэро.





Это лучший темп в карьере бельгийца. Если он продолжит в таком темпе, то забьет около 25 мячей за сезон. Предыдущий максимум в «Челси» – 16, в «Лилле» – 20.





В этом сезоне Эдена хвалят все.





Джон Терри: «Он находится на одном уровне с Месси и Роналду, в этом нет сомнений».





Росс Баркли: «Азар – лучший игрок в мире прямо сейчас. Месси и Роналду более эгоистичны, чем Эден».





Матео Ковачич: «АПЛ – самая сложная лига в мире, но Азар просто забавляется с защитниками. Когда я пришел сюда, я не понимал, насколько он хорош. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл. То, что он делает, просто потрясающе».





Джанфранко Дзола: «Эден, безусловно, один из лучших игроков не только Европы, но и всего мира. Он становится все лучше и лучше и не просто делает нужные вещи в нужный момент, но делает это в красивейшем стиле».





И это только избранное!









Прогресс Азара хорошо заметен по матчу с «Манчестер Юнайтед». Раньше Моуринью использовал Андера Эрреру в качестве персонального опекуна бельгийца. В этот раз против Азара играл Эшли Янг – он действовал плотно, но передавал бельгийца, когда тот оказывался в чужих зонах.



