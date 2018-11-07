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Похоже, лидер «Челси» сыграет против БАТЭ в Борисове

08.11.2018 07:54 — Разное | Партизан  
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В среду в Беларусь прилетел лондонский «Челси». Маурицио Сарри включил в выездной состав 20 футболистов. Фабрегас, Мората, Рюдигер, Алонсо, Мозес остались в Лондоне. Но зато в нашу страну прилетел Эден Азар – на радость многочисленным болельщикам.

Похоже, лидер «Челси» сыграет против БАТЭ в Борисове
На «Борисов-Арене» «Челси» поддержат до тысячи болельщиков. Они прилетели даже из Японии и уже кайфуют от Минска

Бельгийский полузащитник не участвовал в избиении БАТЭ на «Стэмфорд Бридж». Травма спины не позволила Азару сыграть еще в нескольких матчах внутреннего первенства. В воскресенье бельгиец впервые с 20 октября вышел на поле, сыграв полчаса против «Кристал Пэлас».

Но приезд Азара в Беларусь был под вопросом. Как сообщал standard.co.uk, главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил предоставить отдых одному из лидеров команды. Однако в итоге бельгиец в Минск прилетел, а итальянец рассчитывает выпустить свою главную звезду на газон «Борисов-Арены».

– Врачи разрешили ему прилететь с командой, никакого риска здесь они не видят, – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции в столице Беларуси. – Я считаю, что он должен получать определенную игровую нагрузку. В последнем матче Эден отыграл 30 минут, сейчас думаем о 45-50 минутах.


***

Эден Азар – мотор «Челси» в нынешнем сезоне. До получения травмы он с семью голами в девяти матчах единолично возглавлял список бомбардиров АПЛ. Сейчас он делит лидерство с Обамеянгом и Агуэро.

Это лучший темп в карьере бельгийца. Если он продолжит в таком темпе, то забьет около 25 мячей за сезон. Предыдущий максимум в «Челси» – 16, в «Лилле» – 20.

В этом сезоне Эдена хвалят все.

Джон Терри: «Он находится на одном уровне с Месси и Роналду, в этом нет сомнений».

Росс Баркли: «Азар – лучший игрок в мире прямо сейчас. Месси и Роналду более эгоистичны, чем Эден».

Матео Ковачич: «АПЛ – самая сложная лига в мире, но Азар просто забавляется с защитниками. Когда я пришел сюда, я не понимал, насколько он хорош. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл. То, что он делает, просто потрясающе».

Джанфранко Дзола: «Эден, безусловно, один из лучших игроков не только Европы, но и всего мира. Он становится все лучше и лучше и не просто делает нужные вещи в нужный момент, но делает это в красивейшем стиле».

И это только избранное!


Прогресс Азара хорошо заметен по матчу с «Манчестер Юнайтед». Раньше Моуринью использовал Андера Эрреру в качестве персонального опекуна бельгийца. В этот раз против Азара играл Эшли Янг – он действовал плотно, но передавал бельгийца, когда тот оказывался в чужих зонах.


Раньше опека Эррера полностью выключала Азара из игры. Новый план Жозе был не так эффективен – Азар сделал 6 передач под удар и бил 4 раза (и то и другое лучший результат в матче). Но это потому что такого Азара даже с ресурсами «Манчестер Юнайтед» можно только ограничить, а не сдержать.

Так что БАТЭ в четверг придется очень непросто – пусть даже Азар и проведет лишь один тайм.

***

Возможно, Азар забьет БАТЭ на «Борисов-Арене». Единственное, чего точно не увидят болельщики на «Борисов-Арене», так это фирменного празднования со скольжением на коленях по газону. Бельгиец решил от него отказаться, так как бережет колени.
 
Теги: Минск
 
 
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В среду в Беларусь прилетел лондонский «Челси». Маурицио Сарри включил в выездной состав 20 футболистов. Фабрегас, Мората, Рюдигер, Алонсо, Мозес остались в Лондоне....
 
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