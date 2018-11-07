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«Погоня» не заменит советские символы, а вот вышиванка может

08.11.2018 07:50 — Разное | Партизан  
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Красный флаг, серп и молот больше не являются знаковыми символами для белорусов, но альтернативы для них до сих пор нет.

 Почему Беларусь до сих пор держится за идеологическое советское наследство, рассуждали ведущий программы Белсат «Разговор дня» Владимир Мацкевич и историк Антон Рудак.

Если бы перед жителями Беларуси сегодня возник выбор, какую символику выбрать в качестве государственной, советские символы могли бы и не остаться на своем нынешнем месте, уверен гость программы «Разговор дня» Антон Рудак.

«Нужно учитывать время, когда эта символика была реставрирована. Она была реставрирована через несколько лет после распада Советского Союза, тогда она еще была актуальна. Несколько лет была «Погоня» и бело-красно-белый флаг и сразу после этого быстренько ее вернули на волне ностальгии по СССР, по «хорошим временам», – заметил историк.


Сегодня не так много белорусов имеют ностальгические воспоминания о советском прошлом. Стране нужен новый символ, который будет удовлетворять приверженцев всех идеологий. Такой точкой консолидации может стать вышиванка.

«К нам эта мода на рубашки с вышивкой довольно поздно пришла, спохватились мы и этот вот символ – народный орнамент, – он способен объединить наше общество», – подчеркнул Антон Рудак.

Подробности смотрите в программе «Разговор дня» с Владимиром Мацкевичем и историком Антоном Рудаком.


 
 
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Красный флаг, серп и молот больше не являются знаковыми символами для белорусов, но альтернативы для них до сих пор нет.
 
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