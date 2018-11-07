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Больше сотни жертв за 25 лет: умер один из самых жестоких советских серийных маньяков
В понедельник, 5 ноября, в одной из колоний Украины умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач, убивший, по неофициальным данным, более 100 девочек и молодых женщин.
Как сообщили
Уроженец Кемеровской области, РФ, Сергей Ткач убивал девушек и детей на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей в период с 1980 по 2005 годы. Его жертвам было 9-17 лет.
Последней жертвой стала 9-летняя девочка. В августе 2005 года Сергея Ткача задержали в его доме на окраине города Пологи Запорожской области. В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Сам маньяк заявил, что не знает количество жертв: "Я не знаю, скольких девочек убил. Может 60, может 80 или 100. Я делал это 25 лет и особых статистик не вел".
В 2017 году осужденный к пожизненному заключению женился на 24-летней россиянке из Ярославля. После свадьбы она получила вид на жительство в Украине.
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В понедельник, 5 ноября, в одной из колоний Украины умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач, убивший, по неофициальным данным, более 100 девочек и молодых женщин.
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