Больше сотни жертв за 25 лет: умер один из самых жестоких советских серийных маньяков









ТСН.uа в пенитенциарной службе, 66-летний серийный убийца умер от сердечной недостаточности. Как сообщилив пенитенциарной службе, 66-летний серийный убийца умер от сердечной недостаточности.





Уроженец Кемеровской области, РФ, Сергей Ткач убивал девушек и детей на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей в период с 1980 по 2005 годы. Его жертвам было 9-17 лет.





Последней жертвой стала 9-летняя девочка. В августе 2005 года Сергея Ткача задержали в его доме на окраине города Пологи Запорожской области. В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Сам маньяк заявил, что не знает количество жертв: "Я не знаю, скольких девочек убил. Может 60, может 80 или 100. Я делал это 25 лет и особых статистик не вел".





В 2017 году осужденный к пожизненному заключению женился на 24-летней россиянке из Ярославля. После свадьбы она получила вид на жительство в Украине.